3 بطولات دولية لقفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية والسباق

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز، ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز، برعاية شركة لونجين – الراعي الرسمي – والعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتقام البطولات على مدار ثلاثة أسابيع، حيث تنطلق اليوم بطولة كأس أمم الشارقة الدولية لقفز الحواجز – فئة الأربع نجوم، وتقام بطولة الشارقة الدولية الرابعة والعشرون لقفز الحواجز - فئة النجمتين، خلال الفترة من 1 ولغاية 4 فبراير المقبل، وتشهد الفترة من 15 ولغاية 18 فبراير بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز – فئة الخمس نجوم.

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