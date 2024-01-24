منتخب قفز الحواجز يشارك في بطولة الفرق بالشارقة

المصدر: أبوظبي - وام

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يستعد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في بطولة الفرق من فئة الأربع نجوم، التي يستضيفها نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً. وتندرج هذه المشاركة ضمن استعدادات المنتخب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز المقررة من 8 إلى 11 فبراير المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وأكد سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز، أهمية مشاركة المنتخب في مثل هذه البطولات في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن فرسان الإمارات حققوا الكثير من المكاسب المهمة من مشاركتهم مؤخراً في منافسات النسخة السابعة من بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي أقيمت تحت رعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

نخبة

وأضاف: «نبارك هذا التنظيم الاحترافي لإسطبلات الشراع، والصورة المشرفة والمتميزة للبطولة، والتي ترسخ ريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة البطولات الدولية، كما أن المشاركة المتميزة لنخبة فرسان القفز حول العالم أتاحت فرصة كبيرة لأبطال الإمارات للاحتكاك مع هذه النخبة من الفرسان العالميين، بما وفر لهم فرصة أكبر لإثراء خبراتهم وتطوير قدراتهم قبل مشاركتهم المرتقبة في أولمبياد باريس 2024».

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