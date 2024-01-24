نهيان بن مبارك يتوج الفائزين ببطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز بعد 4 أيام حافلة بالمنافسات الشيقة.

كرم الفائزين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وباتريك عون، المدير الإقليمي للعلامة التجارية «لونجين» والدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل عبد القادر العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتنافس في الدورة الحادية عشرة من البطولة التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي تعد من أبرز الفعاليات المرموقة في رياضة قفز الحواجز، 233 فارساً وفارسة من أفضل الفرسان في العالم. كما شارك في البطولة 306 خيول عبر 19 مسابقة تندرج ضمن ست فئات مختلفة، للتنافس على جوائز بمجموع 700.000 درهم.

وتضمنت المنافسة فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال. ونجحت الفارسة البلجيكية كلوي فرانكين في التتويج بلقب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين.

وجاءت منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، برعاية لونجين، وبمجموع جوائز بلغت (35.000) يورو، قبلن التحدي والتنافس عليها 26 فارسة جئن إليها من بريطانيا، بلجيكا، فرنسا، الأردن، إيرلندا، فلسطين، البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، أسبانيا، بولندا، السويد، البرتغال، تايبيه، أوكرانيا، سوريا، أمريكا والإمارات العربية المتحدة.

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وعبرت الجولة الرئيسة 7 فارسات دون خطأ، وتجدد التنافس بينهن في جولة التمايز، وأكملنها 3 فارسات نظيفة دون خطأ أيضاً، وحسمت جولة التمايز مبكراً الفارسة المتصدرة كلوي فرانكين؛ المشاركة رقم (1) في التمايز مع جوادها «إمير دو في واي»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 38.35 ثانية، حسمت به اللقب وتوجت بكأس بطولة الأكاديمية للمرة الثانية على التوالي، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإسبانية ماريا غونزاليز؛ المشاركة رقم (5) بصحبة الجواد «جاكارتا إكويغين»، وأنهت معه التمايز في زمن بلغ 38.92 ثانية، وتوجت بجائزة المركز الثالث الفارسة البلجيكية أيضاً سيلين دو أزيفيدو؛ المشاركة رقم (3) مع جوادها «كوسينو ـ بلو بي اس»، وأنهت معه جولة التمايز في زمن بلغ 39.65 ثانية.

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