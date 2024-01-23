«فاشن فرايداي» على مضمار ميدان الجمعة بجوائز 10 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي لسباقات الخيل، الجمعة المقبل، مهرجان «فاشن فرايداي»؛ ثاني كرنفالات سباقات دبي، بمضمار ميدان العالمي، الذي يعدّ واحداً من أكبر أمسيات السباقات في الشرق الأوسط.

يضم المهرجان 9 أشواط على المسارات العشبية والرملية، استقطبت خيولاً من مختلف أرجاء العالم، للمنافسة على مجموعة جوائز تزيد على 10 ملايين درهم.

يتضمن المهرجان سباقين من الفئة الأولى هما: «تحدي آل مكتوم»، وهو سباق تحضيري لكأس دبي العالمي، وسباق «جبل حتا»، وهو سباق تحضيري لسباق دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي. ويشمل المهرجان مجموعة أخرى من المسابقات خارج المضمار من بينها مسابقة «ستايل ستيكس»، وفعالية «ستايل ستيكس آت ذا تيراس»، وترعى إعمار 4 من هذه المسابقات.

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