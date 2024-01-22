"فاشن فرايداي" ينطلق الجمعة على مضمار "ميدان" بجوائز 10 ملايين درهم

المصدر: وام

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ينظم نادي دبي لسباقات الخيل يوم الجمعة المقبل مهرجان « فاشن فرايداي » ثاني كرنفالات سباقات دبي، بمضمار ميدان العالمي والذي يعد واحدا من أكبر أمسيات السباقات في الشرق الأوسط.

يضم مهرجان "فاشن فرايداي" 9 أشواط على المسارات العشبية والرملية استقطبت خيولاً من مختلف أرجاء العالم للمنافسة على مجموعة جوائز تزيد عن 10 ملايين درهم.

يتضمن المهرجان سباقين من الفئة الأولى هما تحدي آل مكتوم"، وهو سباق تحضيري لكأس دبي العالمي، وسباق "جبل حتا" وهو سباق تحضيري لسباق دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي.

ويشمل المهرجان مجموعة أخرى من المسابقات خارج المضمار من بينها مسابقة "ستايل ستيكس"، وفعالية "ستايل ستيكس آت ذا تيراس" وترعى إعمار 4 من هذه المسابقات.

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