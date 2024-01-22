تألق محمد الكربي وسيتاريه جوان في «دولية قفز الحواجز»

المصدر: العين - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصلت فعاليات «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية» لقفز الحواجز، وشهدت تألق الإماراتي محمد حمد الكربي في فئة الشباب، والكندية سيتاريه جوان في فئة الأشبال كما تم تتويج الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم بالعديد من الألقاب.

ويتنافس 233 فارساً وفارسة في النسخة الـ11 من البطولة التي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومن بينهم 44 فارساً و53 فارسة يمثلون الإمارات، على جوائز تبلغ 700 ألف درهم.

وتوّجت الكندية سيتاريه جوان مع الفرس «أليسي»، بجائزة المركز الأول بالمنافسات التأهيلية لفئة الأشبال في دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأنهت التمايز في 28.61 ثانية، وحصد جائزة المركز الثاني الإماراتي صالح مفرج الكربي مع الفرس «اسبريسو»، تليه المصرية ملك محمد مع الفرس «ليبريوليتا ـ دبليو».

وفاز السوري ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس دي موبريكس»، بصدارة المنافسة التأهيلية للفرسان من فئة «الجونيورز»، التي أقيمت برعاية مركز أبوظبي للصحة العامة، محققاً 29.11 ثانية، وحصد فرسان الإمارات من فئة «الجونيورز» المراكز من الثاني وحتى السادس، وفاز بجائزة المركز عبدالله عمران العويس مع الجواد «كود أوف هونر»، يليه محمد سعيد الغرير.

وفي المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الشباب فاز الإماراتي محمد حمد الكربي مع الفرس «باندورا» بالمركز الأول في زمن سريع محققاً 60.18 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني السورية بشرى الأسد مع الجواد «سنشو دي روت»، وجاء ثالثاً الإماراتي عبدالله حمد الكربي مع «إيدلوايس دو غروم».

تجميع النقاط

تنافست 53 فارسة على لقب جائزة تجميع النقاط مع الجوكر من فئة النجمتين المخصصة لمشاركة السيدات، برعاية اسطبلات الشراع، وحققت المركز الأول البريطانية إيفي ماكوي مع الجواد «كوكتيل دي أزور» محققة 47.52 ثانية، تليها الإماراتية مريم أحمد أهلي مع الجواد «دون جوان 111 زد» ثم البريطانية هارلي بريان مع الجواد «غليندال 8».

واختتمت الفعاليات بمنافسة 6 حواجز، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومشاركة 17 فارسة في الجولة الرئيسة ونجحت في تخطي الحواجز 3 فارسات، توزعت بينهن جائزة المركز الأول وهن الألمانية صوفي هينرز مع الفرس «هيلويل دي شابس»، والأوكرانية أليسا دانيلوفا مع الفرس «كوسينللي» والبلجيكية سيلين دو أزيفيدو حاملة لقب كأس الأكاديمية 2023، مع الفرس «باندورا بوي زد».

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