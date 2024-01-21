تألق فرسان الإمارات في «دولية قفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق فرسان الإمارات في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والمقامة في نادي العين للفروسية والرماية والغولف تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحقق فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، في فئة الناشئين وفاز عبدالله الكربي على صهوة جواده «ديمفيس» بالمركز الأول بزمن 52.16 ثانية، وحل علي مبخوت الكربي بصحبة الجواد «بوغبا» ثانيا بفارق عشرين جزءاً من الثانية ثم محمد الخطيري مع الجواد «كليوستان دي» ثالثاً.

وحققت فارسات الإمارات المراكز الأولى في تنسيق المراحل الثنائية وحازت الصدارة لانا أبو زانت بصحبة الجواد «غاسيس دو هايتس زد»، وجاءت الفارستان فاطمة الملا وسلمى الظاهر بالمركزين الثاني والثالث.

وحقق صدارة فئة الأشبال فارسنا صالح مفرج الكربي بصحبة الفرس «إسبريسو» متفوقاً بفارق ثلاث ثوانٍ عن العراقي حمزة الدليمي، وحقق علي الكربي لقب أسرع ثالث مع جواده «إس كي إس أريزونا توب»، ونال فارسنا خالد الظاهري بصحبة فرسه «رانا-في» لقب أسرع زمن لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز