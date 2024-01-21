ثنائية للمزروعي و«الصقران» في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

المصدر: الظفرة - وام

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حققت خيول زايد المزروعي ومربط الصقران ثنائية خلال المنافسات التأهيلية في اليوم الثاني لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

واستهلت «فيغاس آر إم» لريجينالدو خوسيه، المنافسات بتصدرها لفئة المهرات عمر 3 سنوات «أ»، محققة 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إس ميم» لسلطان الرئيسي، محققة 90.50 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «إس إم دجى» لرانيا محمد، محققة 90.50 نقطة أيضاً، لكن تفوق الوصيفة جاء بفضل درجتها في فئة الهوية العربية.

وتصدرت «دي زيمام» لزايد المزروعي، القسم «ب»، محققة 91.70 نقطة، وتلتها في المركز الثاني «آر إيه كيه سكرة» لمربط رأس الخيمة، محققة 91.20 نقطة.

وأحرزت المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات «أ»، الفرس «إس كيو كهرمانة» لمربط الصقران، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «بداير البدر» لبدر عدنان آل علي، محققة 91.80 نقطة. وشهد القسم «ب» لفئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات، منافسة قوية على الصدارة، وذهب المركز الأول إلى «دي مشيرة»، التي أكملت ثنائية خيول زايد المزروعي، بعد تعادلها في النقاط مع الوصيفة «باسطة» لمربط الياه، وحصلتا على 91.20 نقطة، لكن المتصدرة تفوقت بأفضلية درجتها في معيار الهوية العربية.

وأكملت ثنائية مربط الصقران «إس كيو بسمة»، التي أحرزت المركز الأول في شوط فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق القسم «أ»، مسجلة 91.90 نقطة، تلتها في المركز الثاني «فاي الهواجر» لأحمد الحنطوبي، محققة 91.20 نقطة.

وتصدرت «شيلسون سيلك رود» لمحمد عمر الصيعري، القسم «ب» للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.90 نقطة.

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