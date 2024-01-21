«سيلفر ليدي» لجودلفين نجمة «بطولة كيب فيردي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تواصلت الإثارة والقوة في سابع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، إذ توجت «سيلفر ليدي» لجودلفين بلقب «بطولة كيب فيردي»، ليحتفظ بذلك الاسطبل الأزرق الملكي بلقب البطولة.

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة.

كما حضر السباق المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص «الواري» لـ«الرحماني للسباقات» لقب الشوط الأول «بي آند أو ماريناز» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب أحمد المحيربي، مسجلاً زمناً قدره 1:48.93 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ضياء» لـ«اسطبلات ليوا» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب محمد دقاش.

الشوط الثاني

ظفر «العربد» لناصر عسكر بلقب الشوط الثاني «وي ون» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:09.94 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «شندغة» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «مستر كافو» لسلطان علي لقب الشوط الثالث «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:12.14 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول «مجير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الرابع

خطف «فرانز كافكا» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الرابع «دبي التجارية» لمسافة 1900 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:55.45 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ليزر جايدد» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الخامس

اقتنصت «منامة غولد» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الخامس «كوكو بيتش ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المسار الرملي برعاية «ميناء جبل علي» البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1:38.40 دقيقة وبفارق 9 أطوال وربع الطول عن «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

توجت «سيلفر ليدي» لجودلفين بلقب الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي» البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:34.57 دقيقة وبفارق رقبة عن «إنغليش روز» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي إن الوجهة القادمة لـ«سيلفر ليدي» هي السباقات الأمريكية، فيما ستشارك «إنغليش روز» في سباق «بلانشين» الشهر القادم.

الشوط السابع

اقتنص «مستريوس نايت» لجودلفين لقب الشوط السابع «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:22.24 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «نبراس باشن» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثامن

ظفر «إمبريال إمبير» لـ«تتش جولد للسباقات» بلقب الشوط الثامن «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:38.34 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن «ماستر سيرجنت» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط التاسع

حقق «ماونت تامبورا» لناصر عسكر لقب الشوط التاسع «دي بي ورلد لوجستكس - دول مجلس التعاون الخليجي» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:02.33 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «إزعاج» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

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