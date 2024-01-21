«سوينغ فوت» و«راوي» يخطفان الأضواء في « جبل علي»

المصدر: دبي ــ خالد المهيري، و ياسر قاسم

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واصل «سوينغ فوت» لـ «رباح للسباقات»، تألقه في السباق السابع لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «مهرجان الإمارات إلى الفضاء»، إذ حقق لقب «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل».

فيما اقتنص «راوي» لـ «آر آر آر للسباقات»، لقب «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر. كما توجت «جنان» لـ «ياس للسباقات» بلقب «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

خطفت «جنان» لـ «ياس للسباقات» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلة زمناً قدره 1:21.82 دقيقة، وبفارق 7 أطوال عن «رشاد الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

حقق «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، لقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:12.97 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «اديكتد تو كيوس» لعلي غانم محمد غانم المري، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب مروان البيضائي.

الشوط الثالث

اقتنص «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «كأس طموح زايد» لمسافة 1200 متر، برعاية «مركز محمد بن راشد للفضاء»، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:12.34 دقيقة، وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «وير ذا وايا» لذياب غانم راشد المزروعي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

ظفر «راوي» لـ «آر آر آر للسباقات» بلقب الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 59.12 ثانية، وبفارق طولين وربع الطول عن «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

توج «سوينغ فوت» لـ «رباح للسباقات» بلقب الشوط الخامس «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري ري فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:37.99 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن «أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق «إل إنتروفيرتيدو» لـ «نادي جلف للسباق» لقب الشوط السادس «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.65 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ذي ماجيكال ماكول» لـ «إيه ال بتلر»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

اقتنص «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان علي السبوسي، لقب الشوط السابع «كأس روميو إنتريورز» لمسافة 1950 متراً، البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:59.76 دقيقة، وبفارق رأس عن «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

خطط قادمة

أكد المدرب إد كريسفورد أن «سوينغ فوت» لـ «رباح للسباقات»، قدم أداءً مذهلاً خلال مشاركته في «تحضيري جبل علي للميل»، ما يشير إلى تطوره الكبير خلال الفترة الماضية. وأضاف أن مشاركته الأولى في الدولة، والتي حقق من خلالها لقب «كأس 2024» في مضمار جبل علي الشهر الماضي، كانت ضرورية جداً لمعرفة نقاط القوة لدى البطل، قبل الخوض في باقي السباقات.

وقد أظهر بالفعل قوته ومهاراته، التي دفعتنا لخوض غمار «تحضيري جبل علي للميل». وكشف أنه عقب الأداء الكبير الذي قدمه، سيكون الهدف القادم لنا، المشاركة في «بطولة جبل علي للميل» الشهر القادم، ويسلك ذات المسار الذي خاضه النجم المعتزل ووصيف كأس دبي العالمي العام الماضي «الجيرز»، الذي حقق لقب السباق عام 2022.

وأضاف أن النجمين يمتلكان ذات المواصفات، والسبب يعود إلى أنهما ينتميان إلى نسل الفحل الأسطوري «شمردل»، ومن غير المستبعد مشاركة «سوينغ فوت» الموسم المقبل في سباقات مضمار «ميدان» العالمي.

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