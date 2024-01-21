محمد الشحي: نثمّن تواجد «مركز محمد بن راشد للفضاء» في المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن مشاركة «مركز محمد بن راشد للفضاء» ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، هو مهم جداً نظراً لما قام به المركز في السنوات الأخيرة في عالم الفضاء، إذ وضعوا دولة الإمارات في مقدمة الدول في المنطقة التي أصبح لها الريادة في عالم الفضاء، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وتواجدهم في السباق هو أكبر دليل على تقديرنا لجهودهم الجبارة التي أثمرت عن الكثير من الإنجازات للدولة، متمنياً أن تكون مشاركتهم هي بداية للتعاون المثمر بين الجانبين، التي سوف تثمر عن عدد من المبادرات التي تصب في خدمة الجميع.

اعتزاز بالإنجاز

وبدوره تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» على مشاركتهم ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، معبراً في الوقت ذاته عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققها المركز في عالم الفضاء، مما جعل الإمارات في مصاف الدول العالمية في هذا المجال.

وأضاف أنه بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حرصت إدارة المضمار الأصفر على تعزيز التعاون والشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، مما يخدم قطاع سباقات الخيل ومجتمعها في كافة المجالات المختلفة، لذلك حرصنا دائماً على دعوة وإشراك الجميع في السباقات والفعاليات التي ننظمها، مما يسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للجميع.

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