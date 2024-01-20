«سوينغ فوت» و«راوي» يتألقان في «تحضيري جبل علي للميل» و«تحضيري جبل علي للسرعة»

المصدر: دبي ــ خالد المهيري ــ ياسر قاسم تصوير: زافير ويلسون

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واصل «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» تألقه في السباق السابع لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «مهرجان الإمارات إلى الفضاء»، إذ حقق لقب «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، فيما اقتنص «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات» لقب «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر.

كما توجت «جنان» لـ«ياس للسباقات» بلقب «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

خطفت «جنان» لـ«ياس للسباقات» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلة زمناً قدره 1:21.82 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن «رشاد الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وجاء في المركز الثالث «مخلص» لـ«ياس للسباقات» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

حقق «شنغهاي سيتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:12.97 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «اديكتد تو كيوس» لعلي غانم محمد غانم المري بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب مروان البيضائي.

وحل ثالثاً «المزن» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب سلمان الصابري.

الشوط الثالث

اقتنص «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «كأس طموح زايد» لمسافة 1200 متر، برعاية «مركز محمد بن راشد للفضاء»، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:12.34 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «وير ذا وايا» لذياب غانم راشد المزروعي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «حب السلام» لمالكه المهند سعيد الحشار بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

ظفر «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات» بلقب الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 59.12 ثانية وبفارق طولين وربع الطول عن «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

توج «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» بلقب الشوط الخامس «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري ري فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:37.99 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «إل إنتروفيرتيدو» لـ«نادي جلف للسباق» لقب الشوط السادس «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.65 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ذي ماجيكال ماكول» لـ «إيه ال بتلر» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «كيفان» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

اقتنص «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان علي السبوسي، لقب الشوط السابع «كأس روميو إنتريورز» لمسافة 1950 متراً البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:59.76 دقيقة وبفارق رأس عن «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بوستر بينت» لـ«سوتد و بوتد ريسينج و فالكون ريسينج تيم» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

محمد الشحي: تواجد «مركز محمد بن راشد للفضاء» أكبر دليل على تقديرنا لجهودهم الجبارة

أكد المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بأن مشاركة «مركز محمد بن راشد للفضاء» ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، هو مهم جداً نظراً لما قام به المركز في السنوات الأخيرة في عالم الفضاء، إذ وضعوا دولة الإمارات في مقدمة الدول في المنطقة التي أصبح لها الريادة في عالم الفضاء، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وتواجدهم في السباق هو أكبر دليل على تقديرنا لجهودهم الجبارة التي أثمرت عن الكثير من الإنجازات للدولة، متمنياً أن تكون مشاركتهم هي بداية للتعاون المثمر بين الجانبين، التي سوف تثمر عن عدد من المبادرات التي تصب في خدمة الجميع.

كما تحدث المهندس محمد الشحي عن مشاركة الفارس المتألق توم ماركواند، مؤكداً بأن النجم الشاب هو جزء من فريق الشعار الأصفر، وحقق الكثير من الإنجازات في السباقات الأوروبية والأسترالية في السنوات الماضية، وبالتحديد مع النجم الأسطوري «أديب»، وتمت الاستعانة به في الفترة الحالية هنا في الدولة لحين عودة الفارس بن كوين الذي يعد أحد الفرسان المتميزين هذا الموسم.

محمد الأحمد: نعتز بإنجازات «مركز محمد بن راشد للفضاء»

تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» على مشاركتهم ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، معبراً في الوقت ذاته عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققها المركز في عالم الفضاء، مما جعل الإمارات في مصاف الدول العالمية في هذا المجال.

وأضاف أنه بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حرصت إدارة المضمار الأصفر على تعزيز التعاون والشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، مما يخدم قطاع سباقات الخيل ومجتمعها في كافة المجالات المختلفة، لذلك حرصنا دائماً على دعوة وإشراك الجميع في السباقات والفعاليات التي ننظمها، مما يسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للجميع.

ماجد الجهوري: «جنان» أمامها مستقبل مبهر

أشاد المدرب ماجد الجمهوري بالأداء التي قدمته «جنان» لـ«ياس للسباقات» في «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وقال بأن المهرة شاركت الأسبوع الماضي في سباق مضمار العاصمة أبوظبي على مسافة الـ 1600 متر، إذ لاحظ الفارس عبدالعزيز البلوشي بأن المهرة تفضل المسافات القصيرة، لذا ارتأينا مشاركتها في هذا السباق التي قدمت أداءً مميزاً، مضيفاً بأن البطلة أمامها مستقبل مبهر في السباقات.

مايكل كوستا: «ترجمان» سيتم تجهيزه لسباقات الموسم القادم

عبر المدرب مايكل كوستا سعادته البالغة بالانتصار الثاني للتوالي الذي حققه «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الثالث «كأس طموح زايد»، مشيداً بأداء ومشاركة الفارس المتألق توم ماركواند مع الإسطبل الأصفر بشكل عام ومع «ترجمان» بشكل خاص.

وأضاف أن البطل مازال يتطور وشاهدنا ذلك خلال التدريبات والسباقات التي شارك فيها، كاشفاً بأنه سيتم تجهيزه للمشاركة في سباقات السرعة الموسم القادم، إذ سيمتلك المزيد من القوة والخبرة.

مصبح المهيري: «راوي» إلى «بطولة جبل علي للسرعة»

أشاد المدرب مصبح المهيري بأداء «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات»، الذي خطف لقب «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات».

وقال إن البطل قدم أداءً قوياً خلال مشاركته في الشوط مع أبرز خيول السرعة، مضيفاً بأنه سيتم تطوير أدائه لكي يشارك «الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة - بطولة جبل علي للسرعة» الشهر القادم.

إد كريسفورد: أداء «سوينغ فوت» يجعله من المرشحين لـ«بطولة جبل علي للميل»

أكد المدرب إد كريسفورد بأن «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» قدم أداءً مذهلاً خلال مشاركته في «تحضيري جبل علي للميل»، مما يشير إلى تطوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مشاركته الأولى في الدولة والتي حقق من خلالها لقب «كأس 2024» في مضمار جبل علي الشهر الماضي، كانت ضرورية جداً لمعرفة نقاط القوة لدى البطل قبل الخوض في باقي السباقات، وقد أظهر بالفعل قوته ومهاراته التي دفعتنا لخوض غمار «تحضيري جبل علي للميل».

وكشف أنه عقب الأداء الكبير الذي قدمه سيكون الهدف القادم لنا المشاركة في «بطولة جبل علي للميل» الشهر القادم، ويسلك ذات المسار الذي خاضه النجم المعتزل ووصيف كأس دبي العالمي العام الماضي «الجيرز» الذي حقق لقب السباق العام 2022.

وأضاف أن النجمين يمتلكان ذات المواصفات والسبب يعود إلى أنهما ينتميان إلى نسل الفحل الأسطوري «شمردل»، ومن غير المستبعد مشاركة «سوينغ فوت» الموسم المقبل في سباقات «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي.

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