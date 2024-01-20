ثنائية للمزروعي والصقران في اليوم الثاني لبطولة الظفرة للخيول العربية

المصدر: وام

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حققت خيول زايد المزروعي ومربط الصقران ثنائية خلال المنافسات التأهيلية في اليوم الثاني للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، "للمرابط الخاصة".

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وتختتم غداً بكورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

واستهلت "فيغاس ار ام" لريجينالدو خوسيه، المنافسات بتصدرها لفئة المهرات عمر 3 سنوات "أ"، محققة 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "اس ميم" لسلطان الرئيسي، محققة 90.50 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى "اس ام دجى" لرانيا محمد، محققة 90.50 نقطة أيضاً لكن تفوق الوصيفة جاء بفضل درجتها في فئة الهوية العربية.

وتصدرت "دي زيمام" لزايد المزروعي، القسم "ب" محققة 91.70 نقطة، وتلتها في المركز الثاني "ار ايه كيه سكرة" لمربط رأس الخيمة، محققة 91.20 نقطة، وجاءت ثالثة "شواهين بي اتش ام" للؤلؤة سعيد المحيربي، محققة 90.70 نقطة.

وأحرزت المركز الأول في فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات "أ" الفرس "اس كيو كهرمانة" لمربط الصقران، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "بداير البدر" لبدر عدنان آل علي، محققة 91.80 نقطة، وثالثة "سندريلا الحمود" لثامر محمود، محققة 91.70 نقطة.

وشهد القسم "ب" لفئة الأفراس عمر 4-6 سنوات، منافسة قوية على الصدارة وذهب المركز الأول إلى "دي مشيرة" التي أكملت ثنائية لخيول زايد المزروعي، بعد تعادلها في النقاط مع الوصيفة "باسطة" لمربط الياه، وحصلتا على 91.20 نقطة، لكن المتصدرة تفوقت بأفضلية درجتها في معيار الهوية العربية، وجاءت في المركز الثالث "فام دوناتيلا" لمربط الجواهر، وحققت 91.10 نقطة.

وأكملت ثنائية مربط الصقران "اس كيو بسمة"، التي أحرزت المركز الأول في شوط فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق القسم "أ"، مسجلة 91.90 نقطة، تلتها في المركز الثاني "فاي الهواجر" لأحمد الحنطوبي، محققة 91.20 نقطة، وثالثة "دي نقاء" لمحمد سلمان شودري، محققة 91.00 نقطة.

وتصدرت "شيلسون سيلك رود" لمحمد عمر الصيعري، القسم "ب" للأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "جي اس مخايل غلفا" لسعود الشريقي، محققة 91.80 نقطة، وثالثة "زاخر ع ج " لمعتز عبد الرحمن، محققة 91.70 نقطة.

واختتمت الفعاليات بأول أشواط فئات الخيول الذكور الذي خصص للأمهار عمر سنة "أ" وأحرز المركز الأول "يزن مغيدر" لمحمد سيف الزعابي، محققاً 91.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني "سلطان العز" لمربط العز محققاً 90.70 نقطة، وثالثاً "فارس المنهل" لفهد سالم الزعابي، محققاً 90.60 نقطة.

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