«دبي الدولية للجواد العربي» 22 مارس

المصدر: دبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن موعد تنظيم النسخة الـ21 من الحدث، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس المقبل.

وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أعرق بطولات الخيول محلياً وعالمياً، وتتميز بمسيرة عمل مكللة بالنجاحات تمتد لعشرين عاماً، وهي من أهم مسابقات الخيول، ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز تبلغ 4 ملايين دولار.

ويستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات البطولة في قاعات زعبيل 4 و5 و6 على مدار ثلاثة أيام، حيث يفتح الحدث أبوابه أمام الجمهور مجاناً، ويتزامن تنظيم البطولة في هذا العام مع شهر رمضان المبارك.

نخبة

وتستقطب البطولة نخبة من أكبر إسطبلات الخيول وأهم مالكي الخيل من مختلف أنحاء العالم، ليستعرضوا جمال الخيول العربية، التي تعد من أقدم وأعرق سلالات الخيول عالمياً، ويعزى جمالها ورشاقتها إلى الاهتمام الكبير بنسبها، وتربيتها على مدى قرون.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن موعد النسخة الجديدة على هامش قرعة اختيار حكام البطولة، الذي أقيم بحضور قصي محمد عبيد الله، مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي وعضو اللجنة العليا المنظمة، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، وعبدالله لوتاه، مساعد نائب الرئيس في «دي إكس بي لايف»، وراشد العبار، رئيس العمليات التشغيلية في «دي إكس بي لايف»، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

دعوة

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى 18 حكماً، يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي، خلال نسخها السابقة، ليتم اختيار 10 حكام من خلال القرعة، بالإضافة إلى حكمين احتياطيين.

وأسفرت القرعة عن اختيار جان ماركو أرجانو، وكريستيان موسكينو من إيطاليا، ونيكولاس جونج وكلاوديا داريوس من ألمانيا، وإيريك جير من فرنسا، وكريستين جامار من بلجيكا، وريناتا شيبلر من سويسرا، وعلي محمد الشعراوي من مصر، وإلياس إبراهيم فرج من البحرين، وجو بولو من الولايات المتحدة، فيما وضعت القرعة كلاً من الدنماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر حكمين احتياطيين.

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