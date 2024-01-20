«كأس دبي الفضية للبولو» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الـ14 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، التي تشارك فيها 4 فرق، على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي، بهانديكاب (20 جول).

وتقام البطولة بالتعاون بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للبولو ومجلس دبي الرياضي، وتحت مظلة رابطة البولو العالمية (WPT)، وتعد إحدى أهم الأحداث الرياضية على صعيد رياضة البولو في عام 2024.

سلسلة

وتضم سلسلة كأس دبي الذهبية، 5 بطولات، وكأس دبي الفضية أولها، والتي تقام خلال الفترة من اليوم إلى 4 فبراير المقبل، ويليها الكأس الذهبية (20 جول) من 7 إلى 24 فبراير المقبل، ثم كأس تحدي دبي (8 - 10 جول) من الأول إلى العاشر من مارس المقبل، ثم كأس بولو ماسترز (6 - 8 جول) من الأول إلى السادس من أبريل المقبل، وأخيراً كأس دبي (6 - 8 جول) من 15 إلى 20 أبريل المقبل.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين فريقي «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، ويليها مباراة فريقي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور.

تأكيد

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن النسخة الجديدة من بطولة كأس دبي الفضية تنطلق هذا العام وسط اهتمام كبير باللعبة في الإمارات، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة.

وقال إن البطولة تحتل مكانة متميزة على خريطة رياضة البولو في الإمارات، باعتبارها أولى البطولات في أجندة عام 2024، كما تحظى باهتمام وتعاون أندية الدولة وتضافر جهودهم مع اللجنة المنظمة على مدار كل النسخ الماضية.

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