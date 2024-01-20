«مهرجان الإمارات إلى الفضاء» يزيّن السباق السابع لـ«جبل علي»

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق السابع لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «مهرجان الإمارات إلى الفضاء»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، إذ سيشهد السباق مشاركة «بلال دي مونلاو» لـ«عذبة للسباقات» الطامح إلى تحقيق الفوز الأول، إلا أنه سيواجه «رشاد الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، و«نايف» لـ«ياس للسباقات» الذي يشارك للمرة الأولى في سباقاتنا المحلية.

الشوط الثاني

يطمح «أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي إلى تحقيق الانتصار خلال مشاركته في الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم.

كما سيشهد الشوط كذلك مشاركة «إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«نوماسي» لسلطان علي.

الشوط الثالث

ستعود المنافسة مجدداً بين «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«كينغ أوف لاك» لسعيد سهيل و«حب السلام» لمالكه المهند سعيد الحشار خلال الشوط الثالث «كأس طموح زايد» لمسافة 1200 متر برعاية «مركز محمد بن راشد للفضاء» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم.

الشوط الرابع

سيكون الصراع على أشده لخطف لقب الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، يتقدمهم صاحب الخبرة «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة مع تواجد «خنجر» لـ«شادويل» الذي يشارك للمرة الأولى على المضمار الأصفر وكذلك المسار الرملي، «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات»، «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الخامس

قمة مثيرة سيشهدها الشوط الخامس «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ سوف تتكرر المنافسة مجدداً بين «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» الذي توج بلقب «كأس 2024» نهاية العام الماضي، والوصيف «تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب المركز الثالث «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، منافسة مفتوحة النتائج مع تواجد «إكسبريس روت» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «إل إنتروفيرتيدو» لـ«نادي جلف للسباق»، «سيكورسكي» لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط السابع

يختتم السباق بالشوط السابع «كأس روميو» لمسافة 1950 متراً البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «كوست سكاي» لـ«سكاي للسباقات».

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