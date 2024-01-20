«جاب أسفار» يتألق في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرز «جاب أسفار» العائد إلى الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب سباق «شاطئ السعديات» لمسافة 1200 متر في الشوط الأول من السباق الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء الخميس في حفله السادس خلال الموسم الحالي، الذي تألف من 7 أشواط شهدت مشاركة 92 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم، وتوج الفائزين علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وتمكن البطل «جاب أسفار» من حسم شوط الافتتاح المخصص للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف عرفان الهي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:19:55 دقيقة بعد منافسة قوية مع 12 خيلاً.

وواصل الفارس ساندرو بايفا تألقه بنيله لقب الشوط الثاني من سباق «شاطئ المغيرة» لمسافة 2200 متر على صهوة «كينغ دي فلاوزين» العائد إلى الرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي مسجلاً زمناً قدره 2:32:66 دقيقة.

كأس الوثبة

وانتزع «أيه اف محرمي» لخالد خليفة النابودة لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بقيادة تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل بزمن قدره 2:28:46 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع من سباق «شاطئ البطين» لمسافة 1600 متر تكافؤ إلى «آر بي كينغز» العائد إلى بايرلي للسباقات بقيادة قيس البوسعيدي وإشراف ابوبكر داؤد مسجلاً زمناً قدره 1:45:40 دقيقة. وأهدى «أيه اف مرموق» مالكه خالد النابودة اللقب الثاني في الأمسية في الشوط الخامس من سباق «شاطئ البطين 2» لمسافة 1600 متر تكافؤ بقيادة تاج أوشي الذي حقق أيضاً ثنائية الحفل مع المدرب آرنست أورتيل قاطعاً المسافة في 1:45:29 دقيقة.

وتُوج «نمرود» لأحمد بن طوق بلقب سباق «شاطئ صير بني ياس» في الشوط السادس لمسافة الميل بإشراف مصبح المهيري وقيادة سام هيتشكوت بزمن قدره 1:43:84 دقيقة.

شوط الختام

واختتم الحفل بالشوط السابع من سباق «شاطئ الحديريات» لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والذي كان من نصيب «انرجيتك» لخليفة سعيد سليمان بإشراف إسماعيل محمد وقيادة باتريك كوسغريف مسجلاً زمناً قدره 1:37:25 دقيقة.

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