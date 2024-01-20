تألق«وجود الباهية» في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية  

المصدر: الظفرة - وام

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خطفت المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة الأضواء، مسجلة أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، التي انطلقت أول من أمس على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاء تألق المهرة «وجود الباهية» في مستهل الفعاليات بعد فوزها بالمركز الأول في القسم «أ» أول أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.30 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إيه إل رجوة» لعلان محمد علان، وحققت 91.50 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث «مراكش أر إم» لروبيا مارتينس، وسجلت 91.30 نقطة.

وتصدرت «إم كيه غرام» لمحسن حسين عمارة، القسم «ب» وحققت 91.10 نقطة، تلتها في المركز الثاني «عفراء اللورد» لمربط اللورد، وحصلت على 90.70 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث «لويجيه» لمحمد عبدالله القبيسي، وسجلت 90.60 نقطة.

وأحرزت «جليسة الفراس» لمربط الفراس المركز الأول في القسم «ج»، محققة 90.80 نقطة، وحلت في المركز الثاني «رنانة الريماس» لمربط الريماس، وسجلت 90.70 نقطة، بينما حلت ثالثة «أم كيه ظبية» لعمرو محسن، ونالت أيضاً 90.70 نقطة.

نتائج

واحتلت «غياهب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري المركز الأول في القسم «د» آخر أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «مزن النور» لمربط النور، وحققت 91.10 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث «قمرا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصلت على 91.00 نقطة.

وتصدرت «جنانة» لسلطان محمد المرزوقي القسم «هـ» آخر أقسام المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «مياسة آل فهيد» لمبارك سعيد الهاجري، وسجلت 90.80 نقطة، بينما جاءت في المركز الثالث «رنيم الباهية» لسلطان محمد الشامسي، وحصلت على 90.60 نقطة.

وحصدت «دي وداد» لإياد نبيل عويضة المركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، وحققت 91.80 نقطة، تلتها في المركز الثاني «مزن مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وحصلت على 90.90 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى «وعد بي إتش إم» لمحمد سعيد الهاجري، ونالت 90.80 نقطة.

أما صدارة القسم «ب» فقد ذهبت إلى «كيه بي قمرا» لخليفة مراد البلوشي، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «نجوى الباهية» لعلي أحمد الفياض، بينما حلت في المركز الثالث «تاليا» لسالم الدرعي.

واختتمت منافسات اليوم الأول بالقسم «ج» للمهرات عمر سنتين، وحلقت بالمركز الأول «كنوز الباهية» لسلمى محمد آل علي، وحصلت على 91.30 نقطة، وجاء ثانية «أم أو غاية» لمربط المخاوي، وحققت 90.90 نقطة.

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