سابع أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، سابع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول «بي آند أو ماريناز» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط إسم «رعد البروق» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان كأحد المرشحين للظفر باللقب، بالإضافة إلى «فلك المكارم» لحافظ سعيد سليمان آل مسكري، و «ضياء» لـ «إسطبلات ليوا».

الشوط الثاني

تسعى «أرابيك سونج» لجودلفين إلى افتتاح رصيد انتصاراتها، عندما تشارك في الشوط الثاني «وي ون» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إلا أنها ستواجه منافسة شرسة من قبل «هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد، و «كوندور باسا» لـ «نادي جلف للسباق».

الشوط الثالث

يطمح «مجير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدولة، من بوابة الشوط الثالث «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة «مستر كافو» لسلطان علي الذي حقق الفوز في المضمار العالمي بآخر مشاركة له، و «ربحي» لـ «شادويل».

الشوط الرابع

يهدف «ريتيرن تو دبي» لجودلفين الذي يشارك للمرة الأولى في الدولة إلى ترك بصمة مميزة خلال الشوط الرابع «دبي التجارية» لمسافة 1900 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إلا أن مهمته لن تكون سهلة مع تواجد «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي، و «ليزر جايدد» لـ «فيكتورياس».

الشوط الخامس

ستحاول «منامة غولد» لـ «فيكتورياس» مواصلة مشوار التألق خلال مشاركتها في الشوط الخامس «كوكو بيتش ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، فيما ستسعى رفيقتها في الإسطبل «لايتينيغ براديس» إلى تحقيق انتصارها الأول، كما تبرز «مزيان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم كأحد المرشحات لنيل اللقب في أول مشاركة لها.

الشوط السادس

ستصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، إذ يطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب عبر عدد من الأسماء أبرزهن «إنغليش روز» الفائزة مرتين دون هزيمة في إنجلترا، فيما تبرز الخطورة من «مستيك بيرل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«ستينتون غليدر» لجي مايرز و تي إس مايرز.

الشوط السابع

سيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه في الشوط السابع «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، خاصة بين «بوصلة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «اوبند مايند» لجودلفين، «السلط» لـ «شادويل».

الشوط الثامن

الإثارة ستكون حاضرة في الشوط الثامن «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع تواجد «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، و «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «دي بي ورلد لوجستكس - دول مجلس التعاون الخليجي» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إذ تنصب الترشيحات نحو «ماونت تامبورا» و «ألغيرنون» لناصر عسكر، و «إزعاج» لمحمد أحمد علي السبوسي.

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