بطولة الظفرة للخيول العربية تنطلق اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، وتستمر 4 أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة. وتنظم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة، التي تشهد مشاركة 550 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 432 مالكاً.

وتم رصد جوائز قيّمة للبطولة، بالإضافة إلى تكريم خاص، يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربيين المواطنين في منطقة الظفرة، التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من فئات البطولة، إضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة العاشرة صباحاً، بفئة المهرات بعمر سنة، موزعة على 5 أقسام «أ، ب، ج، د، هـ»، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين «أ، ب، ج».

وتستهل فعاليات اليوم الثاني بشوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات، المكون من قسمين «أ، ب»، تليها فئة الأفراس عمر 4 - 6 سنوات «أ، ب»، ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «أ، ب»، ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنة.

ويشهد اليوم الثالث بعد غدٍ تكملة شوط فئة الأمهار عمر سنة بالأقسام «ب، ج، د»، تليها أشواط فئة الأمهار عمر سنتين، وهو على 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم القسم «أ» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات.

وتفتتح فعاليات اليوم الرابع الأخير «الأحد»، بتكملة فئة الأمهار عمر 3 سنوات القسم «ب»، تليها فئة الفحول عمر 4 - 6 سنوات، موزعة على 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم آخر الأشواط التأهيلية المخصص لفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو على قسمين «أ، ب».

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وتبدأ بعدها أشواط البطولات الـ 6، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2 - 3 سنوات، والأمهار بعمر سنة، والأمهار عمر 2 - 3 سنوات، والأفراس، وأخيراً الفحول.

وتوجه خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة، وتوجيهاته بإقامة هذه البطولة، بهدف تشجيع الملاك والمربين من أصحاب المرابط الخاصة، على تطوير إنتاجهم للمنافسة في مستويات أعلى، فضلاً عن تكرمه بتخصيص جوائز قيمة للبطولة، وجوائز تحفيزية خاصة مصاحبة لها، ودعم الكوادر المواطنة بتخصيص جوائز لأفضل 5 عارضين إماراتيين.

وقال إن البطولة تهدف أيضاً لدعم وتشجيع ملاك الخيل العربية الأصيلة في منطقة الظفرة، وقد أحدثت بالفعل النسخ الماضية حراكاً كبيراً وسط ملاك المرابط الخاصة بالمنطقة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة، وكذلك الدعم الكبير لهم.

وأكد النعيمي اكتمال كل الاستعدادات لخروج البطولة في نسختها الرابعة بحلة رائعة، تنال رضا الملاك والمربيين المشاركين، وتعكس جمال المنطقة التي تستضيف الحدث، مشيراً إلى أن البطولة حققت نجاحات كبيرة خلال نسخها الماضية.

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