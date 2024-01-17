إثارة مرتقبة في سادس سباقات نادي أبوظبي للفروسية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يترقب نادي أبوظبي للفروسية الإثارة مساء اليوم في حفل سباقاته السادس في الموسم الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة، بمشارك 92 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول عند الرابعة والنصف مساء بسباق المبتدئة لمسافة 1200 متر المخصص لخيول الإنتاج المحلي، بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر بجوائز قيمتها 80 ألف درهم يتنافس عليها 12 خيلاً، وتقام جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بمشاركة 12 خيلاً وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

وتقام في الأشواط من الرابع حتى السابع سباقات تكافؤ لمسافة 1600 متر بتصنيفات مختلفة وبمشاركة 14 خيلاًً في كل شوط، حيث يشهد الشوطان الرابع والخامس سباق تصنيف 85-0 بجوائز مالية لكل شوط 40 ألف درهم، والسادس تكافؤ تصنيف 100-0 بجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم، ويختتم الحفل بشوط الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع تصنيف 75-0 بجائزة مالية قدرها 80 ألف درهم.

حضور الجمهور

وفي السياق دعا على الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، لمواصلة الحضور الجماهيري ومتابعة السباقات، ذاكراً أن الجمهور ساهم بشكل واضح في نجاح السباقات التي استضافها المضمار في الموسم الحالي، وإنهم حريصون على توفير الأجواء المناسبة التي تساهم في استقطاب الجماهير خلال التحديات المقبلة.

وأشار الشيبة إلى أن عملية تطوير النادي مستمرة عبر عمل مكثف من قبل اللجان المختلفة وقال: أجرينا العديد من التحسينات في كافة المرافق خلال الفترة السابقة مع مضاعفة الاهتمام بأرضية المضمار وهنالك المزيد من العمل الداعم للتطور بلوغاً لأفضل صورة يكون عليها النادي.

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