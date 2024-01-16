بتوجيهات منصور بن زايد..زيادة جوائز كأس رئيس الدولة للخيول العربية إلى 4.5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جوائز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، والتي ستقام في فبراير من سنة 2024، وينظمها نادي أبوظبي للفروسية ليرتفع مجملها إلى 4.5 ملايين درهم، وبزيادة قدرها مليونا درهم، ما يجعلها ضمن الأعلى قيمة على مستوى السباقات المحلية والعالمية.

وتقرر رفع جائزة المركز الأول إلى 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني إلى 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث إلى 250 ألف درهم، والمركز الرابع إلى 125 ألف درهم، وأن تبقى جوائز المراكز الأخرى كما هي، إذ ينال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وتستقطب أمسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى سنوياً نخبة الخيول الأبطال.

ويجذب السباق أنظار عشاق رياضات الخيل العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم، إذ يشاهده الملايين عبر النقل التلفزيوني المباشر، وتتابعه جماهير غفيرة من مدرجات نادي أبوظبي للفروسية.

وثمّن المهندس علي الشيبة المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، بزيادة جائزة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، إلى 4.5 ملايين درهم، والتي ينظمها ويستضيفها نادي أبوظبي للفروسية في كل عام في مضماره، وتوجه الشيبة بالشكر الجزيل إلى سموه على هذا الدعم الكبير. وقال: «لهذه البطولة مكانتها الغالية في القلوب، وأطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتمتد عراقتها أكثر من ثلاثة عقود، شكلت فيها أكبر مسرح لتنافس الخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى على مستوى العالم، وبجوائزها القيمة» وأضاف زيادة جائرة البطولة تسهم بشكل كبير في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجع الأجيال القادمة على الانخراط في هذه المنظومة وتجذب الأبطال من كل أنحاء العالم للمشاركة، ونيل شرف التتويج باللقب الرفيع.

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