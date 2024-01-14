«ستار أوف ميستري» لجودلفين تتوج بلقب «الوصل ستيكس»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تواصلت الإثارة والقوة في سادس أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «نخيل»، إذ توجت «ستار أوف ميستري» لجودلفين بلقب «الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر، فيما خطف «اوزو» لـ «ذا آذر كلوب» لقب «لورد نورث هانديكاب» لمسافة 1800 متر.

الشوط الأول

حقق «فيسباسيان» لـ «رباح للسباقات» لقب الشوط الأول «نخلة جميرا» لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 57.49 ثانية وبفارق نصف طول عن «الشبلي» لناصر عسكر بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «توبير بيل» لعلي الشعفار وعبدالله الشعفار بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثاني

ظفر «ميلتري أرتيست» لـ«فكتورياس» بلقب الشوط الثاني «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.84 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «طوكيو تاور» لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، وحل ثالثاً «تاكتيكال باوند» لـ «فكتورياس» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثالث

اقتنص «شينجنغ كولورز» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط الثالث «كومو ريزيدنسيز» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.66 .

وبفارق طولين عن «ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، وجاء في المركز الثالث «أسوان» لتوفيق سعيد علي بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

حقق «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف لقب الشوط الرابع «بالم بيتش تاورز» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:25.04 دقيقة وبفارق طول عن «إيكو بوينت» لناصر عسكر بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري، وحل ثالثاً «مورنينج» لناصر عسكر أيضاً بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

خطفت «ستار أوف ميستري» لجودلفين لقب الشوط الخامس «الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:09.62 دقيقة وبفارق طول عن «ستارلوست» لفترياني هاي بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث «سفن كويتشنز» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس بقيادة الفارس كالوم شيفرد وإشراف المدرب جورج سكوت.

وأشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الكبير التي قدمته «ستار أوف ميستري» قائلاً: كنا مرتاحين للغاية من حالة «ستار أوف ميستري» وسير تحضيراتها قبل السباق، والخطوة الطبيعية التالية هي سباق «دبي تروفي» على المضمار ذاته والمسافة نفسها الشهر المقبل.

الشوط السادس

اقتنص «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف لقب الشوط السادس «جزر دبي» لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2:05.51 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «هيرو مو» لـ «نادي إن آر ذ.م.م» بقيادة الفارس سام هتشكوت.

وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً «لارش» لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

توج «اوزو» لـ «ذا آذر كلوب» بلقب الشوط السابع «لورد نورث هانديكاب» لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جيمي اوسبون، مسجلاً زمناً قدره 1:47.55 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سايلنت فليم» لفترياني هاي بقيادة الفارس كالوم شيفرد وإشراف المدرب آيان وليامز، وجاء في المركز الثالث «إمبريال إمبيرور» لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

وحقق «بوردر إيدج» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الثامن «بالم ويست بيتش» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:26.59 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «نيار» لفايبهاف شاه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً «المروم» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

اقتنص «ويبينار» لعبد الرحمن صلاح الراشد لقب الشوط التاسع «ذا بالم كراون» لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2:30.42 دقيقة وبفارق رأس عن «اهيستا بيرو» لأحمد علي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد، وجاء في المركز الثالث «سي ستون» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

جيمي أوسبون: «لورد جليترز هانديكاب» وجهتنا المقبلة

أبدى المدرب جيمي أوسبون بالغ ارتياحه بتحقيق «أوزو» لـ«ذا آذر كلوب» لقب «لورد نورث هانديكاب» لمسافة 1800 متر، كاشفاً بأنه كانت لديه مخاوف من عدم اقتناص اللقب نظراً لمستواه المتذبذب العام الماضي، إذ لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة على مضمار «آسكوت» العريق بانجلترا، مما قد يؤثر على تصنيفه في السباقات.

ولكن في الوقت ذاته مازال البطل قادراً على العطاء والتميز، على الرغم من عمره الكبير «8 سنوات».

وأضاف: الفوز فتح له عدداً من الخيارات أبرزها على الإطلاق سباق «لورد جليترز هانديكاب» الذي سيقام الشهر القادم على مضمار «ميدان».

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