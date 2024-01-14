البريطاني ستوكدال يتصدر تأهيلية «الشراع للقفز»

المصدر: العين - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر البريطاني جوزيف ستوكدال بصحبة الجواد «إبانكنغ»، المنافسات التأهيلية في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها السابعة، والتي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأنهى الجولة في زمن بلغ 66.04 ثانية.

وجاء الإيرلندي شين برين مع الجواد «سكارتين»، ثانياً . وتقام المنافسات برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتصدرت السويدية أنتونيا بترسون مع الفرس «كوم فوس» منافسة المرحلتين من فئة الأربع نجوم (الجولة اللؤلؤية)، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، وحل السوري شادي غريب مع الجواد «كابرنيت دو مارش» ثانياً. وقفز فارسنا الشاب هزاع حمد الظاهري على صهوة الجواد «إيلوي»، إلى صدارة منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز (الجولة الفضية) في زمن سريع بلغ 34.28 ثانية، وتوج فارسنا محمد الغرير على صهوة الفرس كانيتي بجائزة منافسة السرعة رايد آند درايف، من فئة النجمتين ، يليه فارسنا عبد الله الشرفا مع الفرس فيفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز