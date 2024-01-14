دووج واتسون: «كبير خان» إلى «بطولة آل مكتوم للتحدي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أشاد المدرب دووج واتسون بالانتصار المميز الذي حققه «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف الذي اقتنص لقب «جزر دبي» لمسافة 2000 متر.

وقال: إن البطل لديه سجل قوي في السباقات إذ حقق الفوز 8 مرات في السباقات التي تشارك فيها بروسيا وكازاخستان، وأضاف الانتصار التاسع خلال الأمسية في مشاركته الأولى على الإطلاق في دبي.

وأضاف: الوجهة المقبلة ستكون المشاركة في سباق «بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة الذي سيقام ضمن ثاني الأمسيات الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي» التي ستحمل اسم «فاشن فرايداي» يوم الـ26 من الشهر الجاري.

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