«لاغارد» ينتزع لقب سباق «الرويس» بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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حقق «هيروس دي لاغارد» لناصر محمد ناصر الحشار الفوز بلقب سباق الرويس لمسافة 1200 متر في الحفل الخامس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس.

وتمكن البطل «لاغارد» من انتزاع اللقب الأغلى في الحفل بجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم تنافس عليها 14 من نخبة الخيول القوية، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف إبراهيم الحضرمي مسجلاً زمناً قدره 1:16:21 دقيقة.

وتوج «حميم» لإسطبلات العجبان بلقب تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث بقيادة باتريك كوسغريف وإشراف عبدالله الحمادي، في الشوط الثالث قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:67 دقيقة بفارق عنق فقط عن وصيفه «آر بي كينغ ميكر».

وانتزع «أتش أم الشاهين» العائد لإسطبلات الوطنية لقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر في الشوط السادس. وافتتح الحفل في الشوط الأول بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر والذي كان من نصيب «تي اس أريزونا» العائدة إلى جمعة الجنيبي.

وفاز المهر «طارق» العائد إلى ياس للسباقات عن جدارة أكدت قوته، بلقب الشوط الرابع المخصص للمبتدئة لمسافة 1600 متر. وتُوج «الديناري» بشعار الرحماني للسباقات بلقب ثاني تحديات المبتدئة في الشوط الخامس لمسافة الميل. وانتزع «ارابيان تيل» المملوك إلى «عائلة شبرا» لقب شوط الختام السابع المخصص للمبتدئة من المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر.

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