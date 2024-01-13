فاطمة المري تتألق في بوذيب للإسطبلات الخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت الفارسة فاطمة جاسم المري بلقب سباق قرية بوذيب للإسطبلات الخاصة لمسافة 100.6 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 187 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وشهدت السباق الذي نظمه اتحاد الفروسية، سيطرة الفارسات على المراكز الثلاثة الأولى، وتمكنت بطلة السباق الفارسة فاطمة المري من قطع المسافة الكلية على صهوة «بي إي بيرلي ميلين رينات» لإسطبلات «ام ايه بي» بزمن قدره 3:48:25 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.43 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة «شارديل إليت»، لإسطبلات الكمدة بزمن وقدره 3:48:42 ساعات، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ديانا شوبيتا، على صهوة «ايه تي ديال رينج شارجه» لإسطبلات الخيول، بزمن وقدره 3:49:52 ساعات. وجاء السباق قوياً وسريعاً وتميز بالقوة والإثارة في جميع مراحله.

شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

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