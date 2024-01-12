سادس أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، سادس أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «نخيل»، والتي تتضمن 9 أشواط قوية. وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا وجود «نخيل» معنا للمرة الثانية هذا الموسم في أمسية تضم مجموعة من السباقات التنافسية عالية القيمة في مضمار ميدان، ونحن ممتنون لاهتمام «نخيل» وحرصها على رعاية السباقات في دبي، والإسهام في الارتقاء بها إلى مستويات عالية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول «نخلة جميرا» لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط اسم «فيسبانسيان» لـ«رباح للسباقات» كأحد المرشحين لخطف اللقب عقب حلوله في المركز الثاني على مضمار «جبل علي» الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى «مكمانامان» لـ«جاري السوب وشركاؤه».

الشوط الثاني

سيشكل كل من «مليون دورو» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«ميلتري أرتيست» لـ«فكتورياس» خطورة على المنافسين المشاركين في الشوط الثاني «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم.

كما يشهد الشوط كذلك مشاركة «فيلفت كاكتوس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار الأصفر.

الشوط الثالث

صراع كبير غير متوقع النتائج سيشهده الشوط الثالث «كومو ريزيدنسيز» لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع وجود عدد من الأسماء، التي تشارك للمرة الأولى في الدولة، أبرزها «مونتباتن» لمحمد علي و«تايجر كروس» لخليفة بن دسمال وبريان باين.

الشوط الرابع

يسعى «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم، خلال مشاركته في الشوط الرابع «بالم بيتش تاورز» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من «مورنينج» لناصر عسكر، و«رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الشوط الخامس

تبدأ الإثارة في الشوط الخامس «الوصل ستيكس» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ يبرز «ستارلوست» لفترياني هاي كمرشح بارز في هذا الشوط، خاصة أنه حل ثالثاً في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت» شهر نوفمبر الماضي.

ومن الأسماء المرشحة أيضاً «سفن كويتشنز» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس، «ستار أوف ميستري» لجودلفين، «زوركين» لجانا دفكوفا، «ميكونيان» لدانيال ماكوليف و أنوج دون.

الشوط السادس

لن يكون التكهن سهلاً بنتائج الشوط السادس «جزر دبي» لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، مع وجود «ناكسويس» لـ«الأصايل»، الذي قد يحقق المفاجأة في مشاركته الأولى على الرغم من أن مشاركته دائماً تكون في المسارات العشبية.

كما سيشهد الشوط مشاركة «كبير خان» لتليك موكانبيتكالييف، «جو سولجر جو» لـ«فيكتورياس».

الشوط السابع

ستصل الأمسية إلى قمتها في الشوط السابع «لورد نورث هانديكاب» لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ تنصب الترشيحات نحو «هايبانك» لجودلفين، فيما يطمح «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش إلى تحقيق الفوز عقب حلوله ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي.

ومن المرشحين لنيل اللقب أيضاً «ميلتري مارش» لجودلفين، و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جود فورتشن» لـ«هافيمان وستالد شاكر».

الشوط الثامن

سيكون الصراع ثلاثياً على لقب الشوط الثامن «بالم ويست بيتش» لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، يتقدمهم «المروم» لحمد علي حمد الحمرور، «نيار» لفايبهاف شاه، «على مهلك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «ذا بالم كراون» لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة «قريب» لناصر عسكر، «ووتش ماي سيكس» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس، «ويبينار» لعبد الرحمن صلاح الراشد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز