كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 18 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إقامة النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نادي العين للفروسية والرماية والغولف في مدينة العين، من 18 إلى 21 يناير الجاري.

وتشهد البطولة البالغ إجمالي جوائزها 700 ألف درهم، مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من الأبطال في قفز الحواجز، من داخل وخارج الدولة، يتنافسون في البطولة في كل من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية البطولة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي للفروسية، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشركة «لونجين»، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قناة ياس و«برجيل القابضة».

وبجانب برنامج المنافسات المقررة، تشهد النسخة الجديدة فعاليات وأنشطة «قرية أبوظبي للفروسية»، والتي تتضمن أنشطة للأطفال، والعروض الترفيهية.

وقالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «فخورون بإقامة الحدث السنوي الأكبر تحت مظلة الأكاديمية في النسخة الحادية عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، ويمثل تجمع الفرسان والفارسات في هذه الساحة الرياضية مصدر فخر لنا، وسنستمر في تحقيق النجاحات وتعزيز مكانتنا الرائدة في عالم الفروسية تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تلهمنا بتوجيهاتها وتشجيعها المستمر على تطوير مهارات الفرسان، وتعزيز المشاركة النسائية في هذه الرياضة، وتمكين المرأة من أفضل المهارات والقدرات في مجال الفروسية».

وأعربت عن امتنانها للمتابعة الحثيثة والدعم المستمر من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، والتي تسهم بتوجيهاتها في إبراز هذا الحدث كمنصة رياضية رائدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية، وتصميم المبادرات الرائدة والداعمة للأنشطة الرياضية في مختلف المجالات.

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