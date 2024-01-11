الإعلان عن المرشحين للمشاركة في أمسية «كأس السعودية»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلنت اللجنة المنظمة لأمسية «كأس السعودية»، التي ستقام يومي الـ 23 والـ 24 من الشهر المقبل، أن عدد التداخيل المسجلة، التي وصلت إلى 1162 من 15 دولة سوف تتنافس على ألقاب الأمسية، التي تبلغ إجمالي قيمة جوائزها المالية 37.6 مليون دولار.

وستشهد الأمسية مشاركة 41 خيلاً فائزاً في سباقات الفئة الأولى، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد التداخيل بـ 123، تلتها اليابان بـ 110.

الأسماء المرشحة

ومن الأسماء المرشحة للمشاركة في أشواط الحدث العالمي، «أوشبا تيسورو»، لإسطبلات «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» الفائز بلقب «كأس دبي العالمي 2023»، «موج» لجودلفين، التي توجت بلقب الـ «1000 جينيز الإنجليزي»، «وايت أباريو» بطل «بريدرز كب كلاسيك»، «ليمون بوب» لجودلفين، الذي تألق في السباقات اليابانية، كان أبرزها الفوز بلقب «شامبيونس كب»، «سبريت دانسر» الفائز بلقب النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل، وعدد آخر من الخيول.

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