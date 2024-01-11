7 أشواط في أول سباقات العام الجديد بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، 7 أشواط قوية في أول سباقات العام الجديد والخامس في الموسم الحالي.

وينطلق الحفل عند الرابعة والنصف عصراً، بجولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر، بمجموع جوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، وتشارك 14 من نخبة الخيول القوية في الشوط الثاني من سباق «الرويس» لمسافة 1200 متر بقيمة جوائز تبلغ 300 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة عبر تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 100 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع أول سباقات المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً ، ويتكرر سباق المبتدئة في الشوط الخامس لمسافة الميل ، ويشهد الشوط السادس، سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر والذي يتنافس على لقبه 13 خيلاً.

ويختتم الحفل بسباق المبتدئة للخيول المهجنة الأصيلة.

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