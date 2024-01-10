مربط دبي يتألق في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

المصدر: دبي - البيان

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تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية التي اختتمت الأحد الماضي.

وشهدت البطولة مستويات عالية من التنافس، وأكد مربط دبي ومن جديد تميزه، مسجلاً إنجازاً في أول بطولات العام الجديد، وذلك بإحرازه لقبين ذهبيين ولقب فضي، وفوزه بجائزة أفضل مزرعة رائدة وجائزة الجواد الرائد.

استهلت الفوز الذهبي لمربط دبي المهرة الجديدة الواعدة «دي نفايس»، وهي من فحل الإنتاج العالمي دي سراج ومن الفرس دي دانات، محرزة لقبها الذهبي الأول في أول ظهور لها. وأضاف المهر الواعد «دي شخر»، وهو من الفحل دي شخاط والفرس العالمية دي شامخة، اللقب الذهبي الثاني لمربط دبي في البطولة.

كما انتزعت الفرس «دي جورية» ، اللقب الفضي. وتميز مربط دبي بالأفضلية بفوزه مجدداً بجائزة المزرعة الرائدة . كما فاز مجدداً بجائزة الجواد الرائد على مستوى الإمارات، وكان من نصيب المهر دي شخر بعد أن أحرز أعلى معدل في البطولة برصيد 92.80 نقطة.

نجاح متكامل

أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية بالنجاح الكبير للبطولة التي توفرت لها كل وجوه التميز، وقال: «نحن سعداء بهذا التطور المتميز لبطولة عجمان ومستوى الجودة التي طالت كل المستويات سواء الميدانية أم التنظيمية أم من حيث تطور جودة الخيل المنتجة في المرابط الوطنية. وليس لنا إلا أن نهنئ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لعجمان، على هذا النجاح المتكامل الذي انتقلت معه بطولة عجمان إلى مستوى متميز وأجمل».

وأضاف التوحيدي: «وبالنسبة لنا فنحن راضون تمام الرضا على النتائج الطيبة والممتازة التي حققها مربطنا في هذه البطولة الرائعة. وقد نلنا كما في بطولات عجمان السابقة العديد من المعادن النفيسة معززة بألقاب الأفضلية، والتي تؤكد جدارة مربط دبي بالمركز الأول المعروف بحيازته عالمياً منذ سنوات».

من جانبه أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في بطولة عجمان، مشيداً بالمستوى العالي للبطولة.

وقال : النتائج التي حققها مربط دبي في بطولة تميزت بمستوى عالٍ من المنافسة، نتائج جيدة تناسب مكانة المربط الوطنية والعالمية .

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