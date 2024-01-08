الفارس الإيرلندي تريفور برين مع الفرس «أيه بي سي كورتانا كروس» يتوّج بلقب بطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين مع الفرس «أيه بي سي كورتانا كروس»، بالجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين (2024)، والتي اشتملت على 9 منافسات دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، ومنافستين دوليتين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وجرت فعالياتها بنادي الفروسية في المدينة المستدامة بدبي، خلال الفترة من الخميس إلى الأحد (4 ـ 7) يناير، وشهد ختامها وتوّج الفائزين بالجائزة الكبرى، فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة (سي هولدنغ)، وفرهانغ صادقي، رئيس البطولة، وتابع منافساتها جمهور غفير، وعدد كبير من الأسر التي استمتعت بما احتوته البطولة من فعاليات اجتماعية وترفيهية متنوعة طيلة أيامها.

وفاز فارسنا محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا»، في أهم منافسات ختام البطولة أول من أمس، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، وتنافس فيها 13 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم الرميثي بأفضلية الزمن 50.43 ثانية، وفازت النرويجية أنيتا ساندي على صهوة جوادها «فور كاش 2» (18 سنة)، بزمن 55.98 ثانية بالمركز الثاني، وحصل فارسنا علي خلفان الجهوري على المركز الثالث مع الجواد «ألتيكا دي فورت»، والزمن 58.49 ثانية.

وحقق الفارس محمد شافي الرميثي مع الجواد «كابشور»، في منافسة الختام، من جولة واحدة على حواجز 130 سم، تنافس فيها 19 فارساً وفارسة، المركز الأول وشكل مسك الختام ونجح منهم 7 فرسان في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وتصدرهم الرميثي بأفضلية الزمن 57.31 ثانية، وأكمل به ثلاثية في بطولة المستدامة (2024)، وحافظت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي على المركز الثاني، مع الجواد «كواتجا»، والزمن 57.53 ثانية، والثالث للرومانية مريم البتول ناصر مع الجواد «شاكو بيللو» والزمن 59.76 ثانية.

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