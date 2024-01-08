عمار بن حميد النعيمي و محمد بن حمد الشرقي يشهدان ختام بطولة عجمان لجمال الخيل 2024

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي لبطولة عجمان الدولية لجمال الخيل في دورتها الـ21، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في منطقة الزوراء على مدى ثلاثة أيام، بإشراف جمعية الإمارات للخيول، وبمشاركة أكثر من 300 جواد من أنقى السلالات وأجملها.

وحضر اليوم الختامي، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، وعدد من الشيوخ، وسعادة اللواء د. أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائة التشريفات والضيافة، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بجانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بجهود ومساندة واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية في الدولة، ما جعل دولة الإمارات يشار لها البنان في هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تحظى باهتمام وحضور عالمي كبير.

وأكد حرص واهتمام الإمارة على إبراز مناطقها السياحية، لذا جاء اختيار محمية الزوراء لمنافسات البطولة، والتي تتميز بمناظرها الطبيعية والبحرية الساحرة وتكثر فيها أشجار القرم.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بأداء اللجنة المنظمة للبطولة، والنتائج الإيجابية التي حققها المتنافسون فيها، مؤكّدًا أهمية الدور الكبير الذي تلعبه بطولات الخيل في تعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة عجمان، على الخارطة الرياضية العالمية.

وتميز اليوم الختامي للبطولة بعروض متنوعة نالت إعجاب الحضور، حيث تضمن فقرات غنائية وعروضا ضوئية لطائرات الدرون، مجسدة صور حاكم عجمان وولي عهده وشعار البطولة ‏ليضيء سماء عجمان، مع دخول خيل عربية تتراقص بحركات دقيقة وعروض عبر الشاشات المباشرة،كما شاركت فرقة فرسان شرطة أبوظبي على ظهور الخيول بأهازيج إماراتية وألحان متوازنة، إضافة إلى عرض صامت لمجموعة من الشباب عبر حركات جسدية مرنة متناسقة مع إيقاعات عربية، وتضمن الحفل مشاهد فلكلورية وعروضا احترافية لفنون الفروسية وسط ألسنة اللهب.

وكان اليوم الثالث قد شهد تتويج الجواد “زلزال” لمربط الريماس للخيول العربية، بذهبية الشوط الأخير في منافسات الفحول وجائزة المركز الأول، وحل ثانياً “ستار فريد”، لمربط الجواهر للخيول العربية ونال الفضية، وذهبت البرونزية إلى “دي مشجي” لمربط رأس الخيمة للخيول العربية.

وفازت المهرة “إ.س.شارجة” لمالكها الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، فيما نالت “جي ار بيلاسوربريسا” لمالكها الشيخ عبدالله محمد آل ثاني بالفضية، وذهبت البرونزية لـ" إم كي نفرتيتي " لمالكها عمرو محسن حسين.

وفي بطولة الأمهر بعمر السنتين، نال الجواد "دي شخر" لمربط دبي الذهبية، وحصد الجواد " الأريام برجس" لاسطبلات الأريام الفضية، وذهبت البرونزية إلى " سراج الباهية" للمالك سيف على المزروعي.

وحققت “كحيل الريماس” لمربط الريماس ذهبية بطولة الأفلاء، وذهبت الفضية لـ “دي ياس” للمالك عدنان عبدالله الشحي، ونالت “الأريام عرمرم” لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، البرونزية.

وعلى صعيد مسابقة الفلوات، حقق “دي نفايس” لمربط دبي، الذهبية، بينما نالت “ميولة الزبير” للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، الفضية، وحصدت المهرة “ظبية الزبير” للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني، البرونزية.

كما تُوج بالذهبية في مسابقة الأفراس الجواد “أجوان الزبير” للمالك الشيخ عبدالله محمد آل ثاني، وذهبت الفضية لـ"دي جوري"، لمربط دبي للخيول، ونالت البرونزية “دي غنيمة” للمالكة جواهر عبدالرحمن محمد.

وحصد الجواد " دي شخر" لمربط دبي جائزة المزرعة الرائدة وجائزة جواد الإمارات الرائد، وحصل على 92.8 نقطة، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن من الإمارات "كنوز الباهية " لسلمى محمد سيف آل علي وحصل على 92.20 نقطة وكذلك على المركز الأول في المشاركة النسائية المتميزة في البطولة، وحلت في المركز الثاني المهرة "رجو الزبير" لآمنة محمد الرشيد، وفازت بالمركز الثالث الفرس" دي غنيمة " للمالكه جواهر عبدالرحمن الشريف، ونالت المركز الرابع " اي دي ليالى " للمالكة هند عدنان الشحي، وفي المركزالخامس حل الفرس" م .ع ثمينة" لميثا أحمد بن خلف العتيبة.

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