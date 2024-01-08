592 مشاركاً في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تميزت النسخة الـ 16 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة التي أسدل الستار على فعالياتها أول من أمس، بالعديد من المشاهد المثيرة التي تؤكد قوة السباقات للحدث الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ومن أبرز المشاهد في المهرجان، الأعداد الكبيرة المشاركة في مختلف سباقات المهرجان الذي أسدل الستار على منافساته أمس وبمشاركة إجمالية بلغت 592 فارساً بواقع 132 فارسة في سباق السيدات، و193 مشاركاً في سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، و120 فارساً في كأس اليمامة للأفراس و147 مشاركاً في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في مسك ختام المهرجان.

ندية وإثارة

وتعد النسخة 16 من أكثر النسخ ندية وإثارة وهو ما يؤكده تتويج 4 اسطبلات بألقاب 4 سباقات بعد أن أهدت الفارسة شيخة الشحي اسطبلات M7 كأس السيدات على صهوة «واترليا سيكور سكاي»، وفوز اسطبلات SS بكأس الاسطبلات الخاصة بواسطة الفارس الأوروغوياني برايان فيريرا على صهوة الجواد «ماريو»، وتألق اسطبلات الوثبة بفوز الفارس عبدالرحمن الغيلاني بكأس اليمامة للأفراس على صهوة «اس في جيسيكا» قبل أن تظفر اسطبلات MRM بأغلى ألقاب المهرجان كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة مع الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك».

نسخة مميزة

وأكد حكمنا الدولي أحمد الحمادي رئيس لجنة المشرفين في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، أن النسخة 16 للمهرجان جاءت مميزة من الافتتاح وصولاً إلى المشهد الختامي للحدث الذي يؤكد أن رياضة الآباء والأجداد تواصل نموها وتطورها السنوي بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي المهرجان، على دعم رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل عبر تنظيم ورعاية كبرى الفعاليات في رياضة القدرة والتي تستقطب شريحة واسعة من الشباب.

وأشار الحمادي إلى أن المهرجان يؤكد نجاحه بإدارة مميزة من الكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات الفنية بجانب مشاركة أبناء وشباب الإمارات في إدارة الحدث، وحرصت جميع اللجان في المهرجان على القيام بدورها على أكمل وجه للظهور بأجمل صورة وبما يعكس المكانة الرائدة والمرموقة للحدث الذي اكتسب سمعة عالمية على مدار السنوات الماضية، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح المهرجان.

وبعد إسدال الستار على الحدث، سيكون عشاق سباقات القدرة والتحمل على موعد مع أقوى سباقين في الفترة المقبلة وهما كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الذي سيقام في قرية الإمارات العالمية للقدرة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعتبر السباقان الأطول من حيث المسافة على مستوى سباقات القدرة في برنامج سباقات الموسم المحلي حيث تبلغ مسافة كل سباق 160 كلم.

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