الجواد «ستريت مود» بطل كأس حمدان بن راشد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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خطفت خيول ياس والوثبة الأضواء بـ«ثنائية» عبر كل من المهر «نبراس» لياس للسباقات، الذي نال كأس الشوط الرابع، وحصد المهر «طحان الوثبة» للوثبة للسباقات لقب شوط الختام، وذلك في خامس سباقات مضمار الشارقة الذي أقيم ظهر أمس، بينما عاد الجواد «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي إلى سكة الانتصارات متوجاً بكأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعاد الجواد «أدلك الألهم» لإسطبلات الوطنية إلى منصات التتويج بكأس الشوط الثالث. شهد السباق تألق المدرب إيريك ليمارتينيل، والفارس جول موبيان، اللذين حققا الفوز بثنائية لافتة.

الحضور

تقدم الحضور الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والعميد أحمد السركال، مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وسلطان اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، وصديق جاروه، بالإنابة عن مدير بلدية منطقة البطائح، وعدد كبير من المسؤولين وجماهير غفيرة عاشقة للفروسية وسباقاتها.

«ستريت مود»

توج الجواد «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري وبقيادة بيرناردو بينيرو، بكأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالشوط الخامس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل «مود» البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «ستريت بوس»، الزمن «1.47.98» دقيقة.

«صوت السلام» ونال الجواد «صوت السلام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة كونور بيسلي، كأس الشوط الأول المخصص لسباق التكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر.

«إيه أف العبادي»

وتمكن الجواد «إيه أف العبادي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وبقيادة تاج أوشي، من الصعود إلى منصات التتويج بكأس الشوط الثاني، المخصص للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» لمسافة 2000 متر.

ونجح الجواد «أدلك الألهم» لإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي وبقيادة قيس البوسعيدي، في تحقيق انتصاره الأول ونال كأس الشوط الثالث المخصص لسباق التكافؤ لمسافة 2000 متر تكافؤ.

«نبراس» الرابع

سجل المهر «نبراس» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل وبقيادة جول موبيان، فوزاً مثيراً ونال كأس الشوط الرابع المخصص لسباق التكافؤ لمسافة 1700 متر. واستطاع المهر «طحان الوثبة» للوثبة للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل وبقيادة موبيان، تحقيق انتصاره الأول، في الشوط السادس المخصص للخيول المبتدئة «توليد الإمارات» لمسافة 1700 متر.

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