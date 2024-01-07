عمار النعيمي يشهد منافسات اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل 2024

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء أمس فعاليات اليوم الثاني من بطولة عجمانلجمال الخيل الحادي والعشرين التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في منطقة الزوراء في امارة عجمان .

و تشهد البطولة هذا العام تطورا وابداعا في ميدان العرض وتميزا في التنظيم ،كما تضم عددا كبيرا من ملاك الاسطبلات والمرابط المحليه التي تشارك بأجود وأفضل سلالات الخيل في الدولة .

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني للبطولة في جميع الفئات المشاركة عن تصدر المهر" دي شخر" المملوك لمربط دبي للخيول العربية المركزالأول بـ 92.8 نقطة ،والتي خصصت للامهار بعمر سنتين ، وجاء بالمركز الثاني المهر " كحيل الريماس" المملوك لمربط الريماس وحصل على 92.2 نقطة واحتل المركز الثالث المهر " اي دي ياس " لمالكه عدنان عبدالله الشحي وحقق 91.9 نقطة ? . للفئة بعمر السنه

كما حقق الفرس " غ .س.مخايل غلفا " لمالكه سعود الشريقي الكعبي المركز الرابع بـ 91.9 في شوط الأفراس 4 سنوات فما فوق

، واحتل المركز الخامس المهر "ساهي الباهية" المملوك لسلطان محمد الشامسي بـ 91.8 وجاء بالمركز السادس للفرس " دي غنيمه" المملوك للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي ونال 91.8 نقطة ? في فئة الافراس بعمر 4 سنين فما فوق

ونال المهر " اي اس العين " لمالكه خليفة عبدالله ثاني النعيمي المركز السابع بـ 91.8 ،فيما حصل المهر " أ.س. وادي " لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على المركز الثامن بـ 91.7 نقطة وجاء الفرس " اي.دي. ليالي " لهند عدنان الشحي بالمركز التاسع بـ 91.6 والفرس " إم إف الريم" والمملوك لمربط البطين بالمركز العاشر بـ 91.6 في فئة الافراس بعمر 4 سنين فما فوق.

وفي نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز على أصحاب المهرات والأفراس الفائزة بالمراكز الاولى.

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