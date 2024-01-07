«مزاحم» نجم «العوير سبرينت ستيكس» في «يوم السيارات الرياضية»

المصدر: دبي- خالد المهيري، وياسر قاسم

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واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بصمتها المميزة في الموسم الحالي، خلال السباق السادس لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «يوم السيارات الرياضية».

إذ حققت خيول الإسطبل ثنائية، جاءت عبر «ترجمان» بطل الشوط الثالث «بنك دبي التجاري ستيكس»، «مزاحم» نجم الشوط الخامس الرئيس «العوير سبرينت ستيكس»، ليواصل بذلك الإسطبل تصدره لجدول ترتيب الموسم في الدولة، برصيد 25 انتصاراً. كما ظفر «ايه إف منعوت» لعبدالله محمد علي اليبهوني بلقب الشوط الأول «كأس بورشة» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «ايه إف منعوت» لعبدالله محمد علي اليبهوني لقب الشوط الأول «كأس بورشة» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «النابودة للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي.

وإشراف المدرب خليفة النيادي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.33 دقيقة، وبفارق 7 أطوال و وثلاثة أرباع الطول عن «شروق الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات»، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب ماجد الجهوري. وجاء في المركز الثالث «مكين» لـ«الأصايل»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب دينيس أوبراين.

الشوط الثاني

ظفر «على مهلك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الثاني «الشعفار للاستثمار ستيكس» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:26.50 دقيقة.

وبفارق طول، وثلاثة أرباع الطول عن «شو ميكر» لسعيد حميد الطاير، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب إسماعيل محمد. وحل ثالثاً «المزن» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب سلمان الصابري.

الشوط الثالث

اقتنص «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «بنك دبي التجاري ستيكس» لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:00.58 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «كينغ أوف لاك» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «حب السلام» لمالكه المهند سعيد الحشار، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

حقق «الشبلي» لناصر عسكر لقب الشوط الرابع «مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 59.23 ثانية، وبفارق رقبة عن «فيسباسيان» لـ«رباح للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدربين سايمون، وإد كريسفورد. وحل ثالثاً «دافي لامب» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس، وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

توج «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس الرئيس «العوير سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر، برعاية «اسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:12.04.

وبفارق نصف طول عن «مانيتو» لـ «إم إيه سينديكيت»، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «أسد زعبيل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

خطف «فايولنت جاستيس» لفايبهاف شاه لقب الشوط السادس «كأس يوم السيارات الرياضية» لمسافة 1600 متر، برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:38.61 دقيقة.

وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

ظفر «وقت» لناصر عسكر بلقب الشوط السابع الختامي «الصفا ستيكس» لمسافة 1800 متر، برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:52.50 دقيقة.

وبفارق رأس عن «مشكور» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج، وإشراف المدرب مروان البيضائي. وجاء في المركز الثالث «إزعاج» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

مايكل كوستا: «مزاحم» قدم أداء استثنائياً



أشاد المدرب مايكل كوستا بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها للسباقات، عقب الثنائية التي تحققت في سباق الأمس. وعن «مزاحم» بطل الشوط الرئيس «العوير سبرينت ستيكس» قال: «إن البطل عاد لمستواه المعهود، مؤكداً أنه سيتم بحث الخيارات المتاحة، التي سوف يتم تحديدها فيما بعد، ولكن في الوقت ذاته راضون عن أدائه الاستثنائي هذا الموسم».

كما تحدث عن «ترجمان» بطل «بنك دبي التجاري ستيكس» قائلاً: «إن البطل تم إراحته لمدة شهر، وقمنا بتحسين نقاط قوته، التي تكللت بالنجاح خلال التدريبات، وأيضاً السباق، كاشفاً في الوقت ذاته أن المشاركة المقبلة ستكون على مسافة الـ 1200 متر».

دووج واتسون: «فايولنت جاستيس» مزاجي



أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء، الذي قدمه «فايولنت جاستيس» بطل الشوط السادس «كأس يوم السيارات الرياضية». وقال: «إن «فايولنت جاستيس» دائماً يقدم أداء مميزاً، خلال مشاركته في السباقات، وهذا يعتمد بشكل كبير على مزاجيته، لذا علينا الصبر ومعرفة الحلول المناسبة، التي تجعلنا نطور من مستواه في المشاركات المقبلة».

وأضاف: «إن ليس هناك مسافة مناسبة للبطل، إذ حقق نتائج قوية على معظم المسافات التي شارك فيها، ولكنه سيبقى على مسافة الـ 1600 متر». وأكد أنه سيتم إراحة البطل لمدة 3 أسابيع، وبعدها سنحدد السباق المناسب له.

أبوبكر الحفناوي: سعداء بعودتنا إلى سكة الانتصارات

أعرب أبوبكر الحفناوي مساعد المدرب راشد بورسلي عن سعادته بعودة خيول الإسطبل إلى سكة الانتصارات مجدداً هذا الموسم، مشيداً بالأداء الذي حققه «على مهلك» بطل الشوط الثاني «الشعفار للاستثمار ستيكس».

وقال إن مسافة الـ 1400 متر هي المناسبة للبطل، إذ سبق له تحقيق الفوز على ذات المسافة والتي كان آخرها الموسم الماضي بمضمار العين.

وأضاف إن التصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة لـ «على مهلك»، متمنياً استمرار تحقيق النتائج الإيجابية خلال السباقات القادمة.

مصبح المهيري: صمود «وقت» لعب دوراً في الانتصار



عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال السباق عبر «الشبلي» بطل «مجموعة بن دسمال ستيكس»، و«وقت» نجم «الصفا ستيكس».

وأكد المدرب مصبح المهيري أنه توقع أن يحقق «وقت» اللقب بسهولة، إلا أن المنافسة جاءت مثيرة جداً في الأمتار الأخيرة، وصمود البطل لعب دوراً كبيراً في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الانتصار الأول لـ «وقت» سيكون دافعاً للمزيد من النتائج الإيجابية للبطل في السباقات المقبلة.

وأضاف إن البطل سيواصل المشاركة على مسافة الـ 1800 متر والـ 1950 متراً، التي سيحددها التصنيف.

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