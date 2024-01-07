«سان دوناتو» يخطف لقب «زعبيل للميل»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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توج «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب «زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، خلال الأمسية الخامسة لـ «كرنفال سباقات دبي»، التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما اقتنص «توز» لـ «إسطبل داكي» لقب «دباوي ستيكس» لمسافة 1200 متر«الفئة الثالثة».

الشوط الأول

حقق «لوكال داينستي» لجودلفين لقب الشوط الأول «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:00:70 دقيقة و بفارق 3 أطوال وربع الطول عن «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «فرانز كافكا» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

اقتنص «مستر كافو»لسلطان علي لقب الشوط الثاني «مينا من عزيزي» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:12:68 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «نيار» لفايبهاف شاه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ميزوتينتو»لـ «نقابة إنيتفور ذاصن»بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «والبانك» لـ «آمو للسباق»لقب الشوط الثالث «عزيزي فينيس» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلاً زمناً قدره 1:08:98 دقيقة و بفارق طول وربع الطول عن «ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «ديموقراسي ديليما» لفترياني هاي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب روبرت كاول.

الشوط الرابع

خطف «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي لقب الشوط الرابع «عزيزي ريف» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2:06:57 وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وحل ثالثاً «برانويل»لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

ظفر «ليجند أوف تايم» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «تحضيري - جينيز جميرا» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:23:14 دقيقة وبفارق طول عن «شامروك جليتر» لـ «فريق فالور الدولي» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافرد.

وجاء في المركز الثالث «اذان» لـ «نادي جلف للسباق» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط السادس

خطف «توز» لـ«إسطبل داكي» لقب الشوط السادس «دباوي ستيكس» لمسافة 1200 متر«الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:10:42 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار. وحل ثالثاً «كولور أب» لسيد حشيش بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

توج «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط السابع «زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:34:46 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «الباتريوتا» لـ «مزرعة لابوم» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط الثامن

اقتنص «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثامن «تحضيري - 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:25:08 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كوارتيير» لـ«هاراس باج دو سول» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً «ميلتري أرتيست» لـ «فكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الختامي

ظفر «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط التاسع والختامي «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:36:12 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدربة لوسي بوتي.

وجاء في المركز الثالث «نبراس آنجل» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

دووج واتسون: من المبكر تحديد الوجهة المقبلة لـ «سان دوناتو»

أشاد المدرب دووج واتسون بالفوز الذي حققه «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في شوط «زعبيل للميل»، واصفاً السباق بالمثير جداً خصوصاً المنافسة في اللحظات الأخيرة مع الوصيف «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال إنه من المبكر تحديد الوجهة المقبلة للبطل، إذ إن القرار النهائي يعود للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، مشيداً في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه الفارس باتريك دوبس الذي قاد البطل بمهارة خصوصاً في الأمتار الأخيرة.

وأضاف إن الفوز بالألقاب الكبيرة هذا الموسم مهم جداً بالنسبة له، خصوصاً مع انخفاض عدد الخيول التي يدربها في الإسطبل هذا الموسم، إلا أنه في الوقت ذاته يمتلك عدداً من النجوم التي يعول عليها في الفترة المقبلة.

محمد الشحي: الخيارات مفتوحة أمام «ما يطال»

عبر المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته البالغة بتحقيق «ما يطال» لقب «تحضيري - 2000 جينيز الإماراتي» في ثاني انتصار له على التوالي في الدولة دون خسارة، والأول على مسافة الـ 1400 متر.

وقال إن الخيارات مفتوحة أمام البطل أبرزها المشاركة في سباق الـ «2000 جينيز الإماراتي» أو «الديربي السعودي» في أمسية «كأس السعودية» الشهر القادم، والقرار الأخير يعود لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

بوبات سيمار: نعد «توز» لـ «سوبر ساترداي»

أشاد المدرب بوبات سيمار بالأداء الذي قدمه «توز» لـ «إسطبل داكي» نجم «دباوي ستيكس»، مضيفاً إن سلاح البطل السري هو السرعة، وهذا ما ظهر جلياً خلال الشوط.

وقال إن البطل يعد أحد أفضل 3 خيول سرعة في الدولة، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك احتمالاً لإراحة البطل وإعداده للمشاركة في أمسية «سوبر ساترداي» شهر مارس المقبل على مضمار «ميدان» ثم الانتقال إلى أمسية «كأس دبي العالمي»، إلا أن القرار النهائي يعود إلى ملاك البطل.

شارلي آبلبي: «لوكال داينستي» إلى البحرين

عبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بتحقيق فريق جودلفين ثنائية مع بداية العام الجاري. وعن «لوكال داينستي» بطل «زعبيل تيرف» قال:

(ربما ننظر في إعادته إلى البحرين للمشاركة في سباق «الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة» الذي حقق لقبه العام الماضي «وارين بوينت»). كما تحدث عن «ليجند أوف تايم» نجم «تحضيري - جينيز جميرا» قائلاً: (لقد سبق للبطل الفوز على مسافة الميل ، وكانت لدينا قناعة بأن المسافة الأطول ستناسبه، و سنتجه به إلى «جينيز جميرا»).

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