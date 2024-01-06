بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2024 تواصل التألق فى يومها الثاني

المصدر: وام

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تتواصل فعاليات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2024 التي تألقت في يومها الثاني وسط حضور كثيف من عشاق الخيل لمتابعة أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها.

وأشاد خالد غانم مدير مربط عجمان ورئيس اللجنة التنظيمية، بالدعم المطلق الذى يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لكل الفعاليات الرياضية التي تقام بعجمان خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد.

وقال إن البطولة في نسختها الحادية والعشرين هي امتداد طبيعي للبطولات السابقة وتُرسّخ مكانة إمارة عجمان في هذه الرياضة وتعزز ارتباطنا بتراثنا وتاريخنا وبقيمنا الأصيلة.

من جانبه رفع محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم عجمان على رعايته الكريمة وحرص الإمارة دائماً على التميز، ودعم سموه كوادر التحكيم في البطولة من دول مجلس التعاون من أجل الارتقاء بهذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأشاد بجهود سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال تخصيص كافة الإمكانات من أجل مشاركة كافة سلالات الخيول للمنافسة وسط أجواء ومناظر خلابة للإمارة.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول للبطولة لجميع الفئات المشاركة عن فوز المهرة "D NAFAYES" لمربط دبي بالمركز الأول وحققت 92.5 نقطة. وفوز "JR BELLA SORPRESSA" للمالك الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني بالمركز الثاني محققة 92.5 نقطة. وفي المركز الثالث جاءت "KUNOOZ AL BAHYA" لمالكها سلامة محمد سيف آل على بـ 92.2 نقطة.

وفي المركز الرابع حلت "E.S. SHARJAH" للمالك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 92.1 نقطة. وفي المركز الخامس "AJWAN AL ZOBAIR" للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني محققة 92 نقطة، وفي المركز السادس "D JOOREYYAH" لمربط دبي الخيول العربية بـ91.9 نقطة.

أما المركز السابع فذهب للمهرة "DHABIAH ALZOBAIR" للمالك الشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله آل ثاني وجمعت 91.9 نقطة. وفي المركز الثامن المهرة "RAJOAH ALZOBAIR" للمالكة آمنة محمد علي الرشيد، وحصدت 91.9 نقطة. وفي المركز التاسع "AD BDOOR"لمالكها حمد عدنان الشحي 91.8 نقطة، وفي المركز العاشر جاءت المهرة "WOJOOD ALBAHYA” لمربط رأس الخيمة بـ91.7 نقطة.

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