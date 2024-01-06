حمدان بن محمد: "عجايب" من عجايب أبي

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، صورة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع أحد الخيول، ودون سموه على الصورة: "عجايب" من عجايب أبي.

يذكر أن "عجايب" لإسطبلات MRM من الأفراس المميزة في تاريخ سباقات القدرة وهو الإسطبل الفائز بلقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الأخيرة يوم أمس، كما توج سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على صهوة "عجايب" في عام 2016 بلقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

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