92 جواداً في سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم بمضمار الشارقة لونجين

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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يشهد مضمار الشارقة لونجين، غداً الأحد، السباق الخامس بموسم سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق للموسم 2023/2024، والذي يحمل اسم «سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، بلدية الشارقة، بلدية البطائح، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة قناة الشارقة الرياضية، شرطة الشارقة.

ويقام هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 92 جواداً، مع وجود 20 جواداً على الاحتياط، تتنافس للفوز بنصيب من مجمل جوائزه البالغة 400 ألف درهم، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الشوط الافتتاحي

ينطلق السباق في الثانية ظهر الغد بالشوط الأول: «شوط بلدية الشارقة»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، توليد الإمارات، لمسافة 1200 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويشهد الشوط الثاني: «شوط بلدية البطائح»، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر 4 سنوات، مشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم.

الخيول المبتدئة

وخصص الشوط الثالث: «شوط قناة الشارقة الرياضية»، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر «هاندكاب»، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

وخصص الشوط الرابع: «شوط شرطة الشارقة»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر «هاندكاب» لمسافة 1700 م، وجوائزه 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.



12 جواداً بالرئيس

يتنافس 12 جواداً للفوز بالشوط الخامس «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»: والمقدم من مجلس الشارقة الرياضي، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائزه 200 ألف درهم.

ويختتم الحفل الخامس بالشوط السادس: «شوط هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، وهو شوط تكافؤ مخصص العربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور، وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية، كما ندعو جميع عشاق رياضية الفروسية لحضور ومتابعة أحداث السباق، وسيتم توزيع الترشيحات عند بوابات النادي، والدعوة عامة.

العام الخامس

ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي الشارقة للفروسية والسباق، وشركة لونجين العلامة التجارية المميزة، التي ظلت منذ أمد طويل تقدم الدعم والرعاية لرياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، تم استمرارية إطلاق اسم مضمار الشارقة لونجين للسنة الخامسة على التوالي.

بطولات للملاك

أعلنت إدارة النادي عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق، بنسختها السابعة، من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة.

ويتنافسون على جمع النقاط خلال الموسم بالنادي، فيحصل صاحب المركز الأول على خمس نقاط، والثاني أربع نقاط، والثالث ثلاث نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة واحدة.

وتجمع النقاط نهاية الموسم، ليحدد عند ذلك صاحب النقاط الأعلى صاحب المركز الأول، بطلاً في الملاك والفرسان والمدربين، ويعلن عن الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في 10 مارس 2024.

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