«دولية الشراع لقفز الحواجز» تنطلق الثلاثاء في العين

المصدر: العين - البيان

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أعلن منظمو بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، انطلاقها مجدداَ الثلاثاء المقبل ولغاية 14 الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والغولف..

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من أبرز فرسان العالم في «القفز الاستعراضي» ومن بينهم ويليام فونل، جو ستكدايل بجانب فريق الإمارات الأولمبي، وتبلغ قيمة الجوائز 430 ألف يورو، ويتضمن الحدث فعاليات عائلية متميزة.

وتشكل «الجائزة الكبرى» برعاية «لونجين»، الشريك الرسمي لرياضة الفروسية، قمة فعاليات الحدث، فيتنافس أفضل الفرسان في مضمار صعب يضم حواجز بارتفاع 155 سنتمتراً، ويحصل الفائز على جائزة تبلغ 38.750 يورو.

تحظى البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وماجستيك للعناية بالخيل، ومربط الهواجر، وكاڤالور، وبولزوورث، وإكويترانس لوجيستيكس، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبريمير موتورز.

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