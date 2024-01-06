«مهرجان سيارات السرعة» عنوان السباق السادس لـ«جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق السادس لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «مهرجان سيارات السرعة»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «كأس بورش» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «النابودة للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، ويتقدمهم «ايه إف قمة» لخالد خليفة النابودة، إذ سيخوض الجواد أول اختبار له في السباقات، إضافة إلى مشاركة «ايه إف منعوت» لعبدالله محمد علي اليبهوني، و«جاب ينشد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

الشوط الثاني

يعود «ميادين» لـ«شادويل» إلى المضمار الأصفر عبر الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، فيما يطمح «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري و«دوكدم» لـ«منتجع عادل» إلى تحقيق الانتصار الأول في الموسم.

الشوط الثالث

سيكون الصراع رباعياً على لقب الشوط الثالث «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مع تواجد «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «وكينغ أوف لاك» و«بوينت غيفن» لسعيد سهيل، و«حب السلام» لمالكه المهند سعيد الحشار.

الشوط الرابع

يسعى «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والذي حل ثانياً في آخر مشاركة له إلى التألق، في مشاركته في الشوط الرابع «كأس مجموعة بن دسمال ستيكس» لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، فيما يطمح «فيسباسيان» لـ«رباح للسباقات» إلى وضع بصمته المتميزة في مشاركته الأولى في الدولة، إضافة إلى «ضحوي» لفايبهاف شاه الغائب عن منصات التتويج.

الشوط الخامس

يطمح «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصاره الثالث في المضمار الأصفر، في مشاركته في الشوط الخامس الرئيس «العوير سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر برعاية «اسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، ولكنه سيواجه «ماي دباوي» لناصر عسكر الفائز الموسم الماضي على ذات المضمار و المسافة، فيما سيشارك «أونايت» لملاكه راشد الشحي وتوفيق محمد وسعيد محمد للمرة الأولى في الدولة.

الشوط السادس

صراع مثير سيشهده الشوط السادس «كأس مهرجان سيارات السرعة» لمسافة 1600 متر برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وخاصة مع تواجد «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«فايولنت جاستيس» لفايبهاف شاه.

الشوط السابع

سيكون الشوط السابع/الختامي «الصفا ستيكس» لمسافة 1800 متر برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مفتوحاً على مصراعيه على كافة الاحتمالات مع تواجد «ماي فيرس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«دارك كاندي» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و«كيفان» لحمد راشد بن غدير.

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