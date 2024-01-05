المركز الأول عنوان مربط دبي في 2023

المصدر: دبي - البيان

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في مواصلة لمسيرته كأفضل مربط وطني وعالمي، سجل مربط دبي للخيول العربية مع ختام العام 2023، وقبيل بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة التي تنطلق اليوم، حصيلة من الكؤوس والميداليات المثقلة بالمعادن النفيسة، والمزينة بألقاب الأفضلية في كل المستويات، مؤكداً جدارته الإنتاجية الإنجازية والإبداعية في صناعة الخيل العربي وتطويره وإخراج أبطاله العالميين ككل عام.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي أن الجهود التي قامت على الرؤية السامية في إنشاء مربط دبي بما يتوافق مع علامة دبي العالمية والإمارات القيادية الرائدة في عالم الخيل والفروسية، أثمرت نتائجها النوعية التي جعلت من دبي والإمارات في صدارة المشهد العالمي في هذا المجال، محافظاً على مكانته المتميزة كأفضل مربط في العالم.

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط أن العام المنصرم كان ناجحاً بامتياز، في مواصلة مستمرة للإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، مبدياً اطمئنانه للإنتاج النوعي الجديد الذي حقق نتائج جيدة تبشر بمكانتها في العام الجديد، وتعزز رصيد المربط الذي تحققه خيول عالمية.

من عجمان إلى عمان

في انطلاقة العام 2023 ومن بطولة عجمان للخيل العربية الأصيلة، كشف مربط دبي عن مفاتن الجمال بإحرازه الذهب والفضة ونال جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات محافظاً على اللقب الذي ناله في نسخة 2022 من البطولة.

وتوجت بطلة بطولتي براغ وستروهن الدوليتين الفرس دي جهراء باللقب الذهبي. كما أحرز مربط دبي فضيتين؛ أولاهما في بطولة المهرات بعمر السنة مع المهرة الواعدة دي عبق، والثانية في بطولة المهرات مع المهرة الفاتنة المتوجة في بطولة المربين بالموسم الماضي المهرة دي تيماء.

ومن تألقه في عجمان نقل مربط دبي تألقه إلى سلطنة عمان في بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية الأولى، محرزاً كل ألوان المعادن النفيسة وجائزة أفضل مربط مربي. حصاد مربط دبي من البطولة بلغ 4 ألقاب ملونة؛ تمكن من إحراز اللقب الذهبي منها المهر دي فاهر. وأحرز المربط فضيتين أولاهما مع بطلة بطولة المربين للموسم الماضي ووصيفة بطولة عجمان الأخيرة المهرة دي تيماء. وأحرزت الفضية الثانية المهرة الفضية دي دوية. وفي بطولة الأفراس التي شهدت مستوى عالياً من التنافس بين صفوة من الأفراس الخليجية تمكنت بطلة بطولة عجمان الفرس دي جهراء من انتزاع اللقب البرونزي، ليكتمل عقد المعادن النفيسة في حصيلة مربط دبي من مشاركته في بطولة الرباطية الأولى. أما في مستوى التميز والأفضلية فقد توج مربط دبي بلقب جائزة أفضل مربط مربي.

كتارا

وتمكن مربط دبي في بطولة الخيل الجزيرية أو المصرية العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية بالعاصمة القطرية الدوحة، من إحراز الذهب مع الفحل دي ممزر، والفضة مع المهر دي كحيلان والبرونز مع الفرس دي أمنية. كما سجلت البطولة حضوراً متميزاً لبقية خيول مربط دبي خلال المنافسات التأهيلية، بتحقيقها معدلات منها معدل المهرة دي عبير برصيد 92.44 نقطة.

وفي بطولة كتارا للخيل العربية الأصيلة (تايتل شو) أحرز مربط دبي 4 ألقاب ثمينة، منها لقبان فضيان نالهما كل من المهرة دي آسرة والمهر العالمي دي شرار، ولقبان برونزيان نالهما كل من المهر دي شهار والمهرة دي نجلاء. وحققت الفرس دي شيهانة أغلى سعر بويضة في العالم خلال مزاد كتارا وبيعت بسعر 3.6 ملايين ريال قطري.

وقد كانت البصمة الإنتاجية الذهبية لمربط دبي حاضرة بقوة من خلال ذهبية المهرة دي بيسان لمربط الشقب القطري، وذهبية المهر ليون وهو من الفحل إف إيه إل رشيم لصالح مربط الجاسمية القطري، وفضية المهر دي هايل.

هاتريك

وسطر مربط دبي بصمة ذهبية قياسية جديدة ببطولة الشراع الدولية للخيل العربية في نسختها الثانية، بنيله ثلاثية ذهبية أحرزها كل من المهرة الفاخرة دي شيخة والمهر دي فاهر والمهر دي راسل. ونال لقبا فضيا بواسطة المهرة دي رسيل ولقبين برونزيين مع كل من المهرة دي غمرة والفحل دي شيماز.

وأعاد مربط دبي في بطولة الشارقة الدولية للجواد العربي الإنجاز القياسي الذي حققه في الشراع الدولية بنيله ثلاثية ذهبية وفضية وبرونزيتين.أبطالها إنجاز دولية الشارقة حقق ثلاثيته الذهبية كل من المهرة دي آسرة والمهرة دي نجلاء والمهر دي شرط. ونالت الفرس دي فنانة لقباً فضياً.

واستطاع إنتاج مربط دبي أن يمنح عدداً من المرابط طعم ألقاب البطولة، منها مربط إياد نبيل جميل عوايدة من الأردن ببرونزية المهرة دي ودادا.

كل الألوان

وفي النسخة الثانية من بطولة العرب لمربي الخيل العربية، حافظ مربط دبي على إنجازه السابق الذي حققه في النسخة الأولى، التي تميز فيها أيضا بلقبين اعتباريين يناسبان مكانته الوطنية والعربية؛ أولهما لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على إحرازه أعلى مجموع نقاط في البطولة 92.30 وكان من نصيب المهرة دي سناين، ثم لقب كأس جمعية الإمارات للخيول العربية لأعلى مجموع نقاط في موسم 2021-2022 لفئة الأفراس المخصص للملاك والمربين، بمجموع 93.50 نقطة وكان من نصيب الفرس دي عفاف.

وتمكن مربط دبي من انتزاع الذهب مع الفرس دي جورية والفضة مع المهرة دي سناين والبرونز مع إس إم مذرة، وهي مملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

8 ألقاب وسوبر هاتريك

وسطر مربط دبي للخيول العربية في ختام موسم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، واحدة من أبرز وأقوى جولات المجد القياسي في إنجازاته العالمية النوعية، حيث استطاع في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن يحقق نتائج قياسية مبهرة كانت حصيلتها من الألقاب 8 منها رباعية ذهبية.

كان الذهب من نصيب كل من المهرة دي آسرة والبطلة العالمية الفرس دي شيهانة والمهر دي شهار الذي سجل مؤخرا أغلى شبوة فحل في العالم،ثم البطل العالمي الفحل دي سراج. وانتزع مربط دبي لقبا فضيا مع المهر دي فاهر، وثلاثية برونزية مع كل من المهر دي شرط والمهرة دي شيخة والمهرة دي رسيل.

ملحمة منتون

وفي بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة للدول المتوسطية والعربية 2023، حافظ مربط دبي مكانته القياسية عبر تاريخها منذ أكثر من 34 عاماً، مجدداً جدارته المركزية فيها بثلاثية ذهبية، وحصيلة بالجملة من ألقاب الأفضلية.

قاد الملحمة الذهبية كل من الفحل العالمي دي سراج والفرس العالمية دي شيهانة والمهر دي شهار. ونالت المهرة دي آسرة لقباً فضياً، ثم المهر دي غمرة لقباً برونزياً.

ومنح إنتاج مربط دبي لقباً ذهبياً لمربط الثامر القطري مع المهر دي هايل.

وحصد مربط دبي عدداً من ألقاب الأفضلية. فقد حازت الإمارات ببصمة دبي العالمية لقب أفضل مربي، ولقب أعلى معدل في مجمل البطولة وكان من نصيب الفحل دي سراج برصيد 94 نقطة، ولقب أفضل فحل منتج وكان من نصيب الأيقونة الأغزر إنتاجاً في العالم الفحل إف إيه إل رشيم. كما نال لقب أفضل ذكور الخيل في البطولة مع كل من المهر دي شهار والفحل دي سراج ومن إنتاجه أيضاً المهر دي هايل. ونال لقب أفضل رأس لفحول 8 سنوات مع الفحل دي سراج، ولقب أفضل رأس لمهور الثلاث سنوات مع المهر دي شهار برصيد 93.58 نقطة، ثم لقب أفضل رأس بين الأفراس بعمر الأربع إلى سبع سنوات مع الفرس المتألقة دي شيهانة برصيد 93.08 نقطة. ومنح إنتاج مربط دبي غيره من المرابط الكبرى نصيبها من ألقاب الأفضلية.

بطولات وسوبرهاتريك

وفي بطولة سوبوت الدولية لجمال الخيل العربي 2023 في بولندا تمكن إنتاج مربط دبي من انتزاع ثلاثة ألقاب ذهبية ولقب فضي وآخر برونزي، مؤكداً جودته الإنتاجية المعهودة لمصلحته ومصلحة كبار الملاك والمربين. كان لحصيلته الخاصة لقبان ذهبيان مع كل من المهرة دي غمرة والمهرة دي لين، ثم لقب ثالث لمصلحة مربط لوبوتشنيا البولندي مع الفرس دي دوالي ولقب فضي وآخر برونزي لمصلحة مربط الجود السعودي مع كل من المهرة دي حناين والمهر دي وناس.

وفي بطولة فيتشي الدولية بفرنسا، أحرزت الفرس العالمية المنتجة وأم الأبطال دي عفاف اللقب الذهبي. وأحرزت الفرس دي جواهر لقباً فضياً، وأضافت المهرة دي مثايل لقباً برونزياً. كما نال مربط دبي عدداً من ألقاب الأفضلية؛ لقب أفضل مربط منتج ولقب أعلى معدل بين الأفراس في البطولة.

أما في بطولة براغ التشيكية، فقد استطاع مربط دبي تحقيق إنجاز قياسي جديد، بإحرازه أربعة ألقاب ذهبية مع كل من المهرة دي آسرة والمهرة دي ريمة والمهر العالمي دي شهار، والفحل دي نايل المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم. كما أحرز المربط لقباً فضياً مع المهرة دي رسيل ولقباً برونزياً مع المهرة دي غمرة. ونال مربط دبي لقب أعلى معدل للخيل الذكور مع المهر دي شهار الذي أضاف لقب أفضل حركة للخيل الذكور في البطولة.

وفي بطولة بيرغامو بإيطاليا وبشقيها؛ التنافسي في نسختها الدولية، والإنتاجي في نسختها الخاصة بالمربين، توج مربط دبي في الأولى بالذهب مع المهرة دي شيخة.

وأكد حضوره الإنتاجي بمنح مربط الجود ذهبية المهور مع المهر دي وناس الذي لقب كأس باندولا المميز. ثم عزز مربط دبي حسناته الإنتاجية مع مربط أبها للخيول العربية مع الفحل دي كحيل، الذي أحرز ذهبية الأفحل. وفي بطولة بيرغامو للمربين نال مربط دبي الذهب مع المهرة دي مثايل التي نالت لقب أفضل خيل بين الخيل الإناث في مواصفات القوائم بالبطولة.

وفي أول نسخة من بطولة إيليمينتا الدولية لجمال الخيل العربية ماستر التي أقيمت في مدينة بالاتشيانو الإيطالية، فقد استطاعت الفرس دي جورية أن تؤكد مكانتها الجمالية، وتنال اللقب الذهبي بالإجماع متفوقة على أجود الأفراس.

كأس كل الأمم

بثلاث كؤوس ذهبية وكأسين فضيتين وأربعة ألقاب أفضلية، توج مربط دبي تتويج الملوك في بطولة كأس كل الأمم، مؤكداً احتكاره المركز الأول للبطولة على مدى تاريخها الذي يناهز أربعة عقود، منافساً نفسه من دورة إلى أخرى، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، تتخطى أرقاماً سابقة من إنجازه في سجل إنجازات البطولة.

وكانت حصيلة ملحمة منتون التي منحت الإمارات لقب كأس كل الأمم، ذهبية الفحل الأيقونة دي سراج وذهبية الفرس العالمية دي شيهانة وذهبية المهر دي شرار. كما أحرز المربط فضيتين، أولاهما للمهرة دي آسرة، والثانية للمهرة دي لين. ونال دي هايل ذهبية المهور لصالح مربط الثامر كيو إيه القطري.

وعلى مستوى ألقاب الأفضلية، نال مربط دبي مع لقب كأس كل الأمم للإمارات، لقب أفضل أمة بين المربين (كأس الرائد تي دبليو آي هيدلي التذكاري) للعام الثاني على التوالي، ولقب أفضل مزرعة، ولقب أعلى معدل نقط بين الخيل الفائزة من الذكور للفحل دي سراج. كما نال مربط دبي لقب كأس كل الأمم لأفضل فحل منتج الفحل إف إيه إل رشيم.

وبعد كأس كل الأمم جدد مربط دبي حضوره الذهبي في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة التي أقيمت بالتزامن مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، وأحرز ذهبيتين مع كل من المهر دي فاهر والمهر دي شرط. ويحتكر مربط دبي المركز الأول منذ بداية المشاركة الإماراتية في البطولة، كان آخرها في النسخة الماضية 2022 حيث نال لقب أعلى معدل في البطولة، ونال ذهبيتين مع المهرة دي نهب والمهر دي شرط. كما نال الفضة مع الفرس دي ريمة، ونال البرونز مع المهر «اس ام مشهور» المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

بطولات الشارقة وسوبرهاتريك

أكد مربط دبي للخيول العربية قوته الإنتاجية وهيمنته الذهبية في باكورة بطولات الموسم المحلي مهرجان الشارقة للجواد العربي - السلالة بإحرازه 4 ألقاب ذهبية سجلتها كل من المهرة دي مشيئة والمهر دي فيصل والفرس دي عنافية والفحل دي طروق. كما نال لقباً فضياً مع المهرة دي عبير. وبذلك حافظ مربط دبي على رقمه القياسي للبطولة الذي حقق أعلى معدلاته في الموسم قبل الماضي، عندما نال 4 ألقاب ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وفي بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، فقد تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين مع كل من المهرة دي رسيل والفرس دي جورية. كما لفت إنتاج مربط دبي الأنظار بتربع الفحل دي صفصوف لمالكه أحمد محمد المرزوقي على عرش بطولة الأفحل. ويحتفظ مربط دبي برصيد قياسي في بطولة الإنتاج المحلي كان أبرز بصماته الذهبية في الموسم 2020 بحصيلة 3 ذهبيات وبرونزية.

أما في مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، والذي تحفظ بطولته لمربط دبي مكانته القيادية منذ انطلاقتها، فقد تمكن مربط دبي من الفوز بلقب ذهبي مع المهر الجديد دي شخر الذي حقق أعلى معدل في مجمل البطولة، وثلاثة ألقاب فضية مع كل من المهرة دي غمرة والمهرة دي طفرة والمهر دي شاهق.

العرش الذهبي

في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، وفي موقعها الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة بدلاً من باريس تربع مربط دبي للخيول العربية على العرش الذهبي للبطولة. وأبى مربط إلا أن يواصل مسيرته القيادية بموقعه على القمة، حيث ظفرت الفرس العالمية دي شيهانة باللقب الذهبي لبطولة الأفراس، وظفر المهر اليافع ومشروع الإنتاج العالمي الجديد دي شهار المستوى باللقب الذهبي للمهور. وعزز المهر العالمي دي شرار حصيلة المربط بلقب برونزي. ومكن إنتاج مربط دبي مربط الشقب القطري من لقب ذهبي مع المهرة دي بيسان. كما سجلت الفرس دي شفا لمربط الجميل مراحل متقدمة في المنافسات.

وكعادته في البطولات العالمية السابقة، احتكر مربط دبي أضواء الأفضلية بتميز عالٍ، فأكد أفضليته العالمية بنيل لقب المزرعة الرائدة للعام 2023، ونال أفضل مالك ومربٍ في البطولة، ونال للمرة السادسة لقب أفضل فحل عالمي منتج للفحل إف إيه إل رشيم، ولقب أفضل رأس بين الأفراس للفرس دي شيهانة، ولقب أفضل رأس للأفحل للفحل دي شهار، كما نالت المهرة دي بيسان لقب أفضل رأس للمهرات. ويعتبر سجل إنجازات مربط دبي في بطولة العالم المركز الأول على مستوى الألقاب والأفضلية.

هاتريك وسيف الفجيرة الذهبي

وفي بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي، حافظ مربط دبي على إنجازه القياسي السابق بنيله سيف الفجيرة الذهبي وإحرازه نصف الألقاب الذهبية للبطولة، استهلها صاحب أعلى معدل للخيل الذكور المهر دي بركان في أول ظهور له، ثم المهرة دي آسرة والفحل دي شرط.

وكعادته عمق إنتاج مربط دبي مكامن قوته بوصفه مصدراً للإلهام الإنتاجي مع المهر فام أبولو لمالكه فريديريكو موراليس الذي نال لقباً برونزياً، والمهرة دي بدور لمربط حمد الشحي التي نالت كذلك لقباً برونزياً. وأكد الفحل دي خطاف أحد أعمدة الإنتاج في مربط دبي، جدارته الإنتاجية مع الفرس هلهولة الهواجر لمالكها عليان الهاجري، والتي حققت أعلى معدل بين الخيل الإناث في البطولة.

بطولة العرب الثالثة

واختتم مربط دبي بطولات العام 2023 بمشاركته في بطولة العرب لمربي الخيل العربية بنسختها الثالثة، مكرراً إنجاز النسخة الثانية بإحرازه لقباً ذهبياً وفضياً وبرونزياً مع إضافة لقب برونزي محققاً الفارق بين النسختين. وقد نال اللقب الذهبي مع الفرس دي جودي واللقب الفضي مع الفرس دي غالية واللقب البرونزي مع المهرة دي تيماء، ثم لقباً رابعاً مع المهر دي شاهق.

ولفت فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم الأنظار كمنتج راسخ للأبطال، حيث تردد صداه الإنتاجي مع البطل الذهبي لبطولة الأفحل برستيج آر سي للخيالة السلطانية العمانية، ومع الفحل الحائز على اللقب البرونزي الأريام حشيم المملوك للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومع الفرس ع ج البراقة الخامسة المملوكة لمربط عجمان.

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