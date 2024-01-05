السباق الرئيسي على كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119كم يقام غداً

المصدر: وام

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تختتم يوم غد السبت، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الـ16، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق؛ إذ يسدل الستار على فعاليات المهرجان، بالسباق الرئيسي على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم (مفتوح) برعاية شركة "إعمار"، الذي يبلغ إجمالي جوائزه مليوناً و690 ألف درهم.

وتضمن المهرجان 4 سباقات أقيمت 3 منها على مدار الأيام الماضية، بداية من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كم، وسباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم، وسباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كم، في حين سيقام سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة غداً.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان ككل 5 ملايين درهم.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم، يعتبر الحدث الأهم في المهرجان ويأتي كمسك ختام لفعالياته، كما يعد أحد أهم الأحداث في برنامج القدرة خلال الموسم.

وقال: "يكتسب السباق أهمية كبرى نظراً لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو من الأبطال البارزين في رياضة القدرة ومن أصحاب الإنجازات الكبيرة وأهمها فوزه بلقب العالم في نورماندي – فرنسا 2014".

وأضاف: "يشهد السباق على مدى أكثر من 15 عاماً تنافساً محتدما بين الإسطبلات المختلفة لتسجيل اسمها ونيل شرف الدخول لقائمة الأبطال، ونتوقع أن تتواصل الإثارة في نسخة هذا العام".

وأشار إلى اكتمال جميع الاستعدادات لإخراج السباق بصورة مميزة تتناسب مع الاسم الذي يحمله، متوجها بالشكر إلى راعي السباق شركة "إعمار".

وقال: "تعكس هذه الرعاية حرص "إعمار" على دعم الرياضية في الدولة خاصة في رياضة الفروسية التي تعتبر إحدى مفردات التراث الإماراتي العربي الأصيل".

وأعرب العظب عن سعادته بنجاح سباقات المهرجان التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت سباق السيدات والإسطبلات الخاصة وسباق اليمامة للأفراس، وأكد أنها خرجت بأفضل صورة وشهدت تنافساً قوياً من الإسطبلات المختلفة، وكان الفوز فيها من نصيب الإسطبلات التي استطاعت إعداد وتجهيز خيولها بشكل أفضل.

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