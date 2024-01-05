صراع على لقبي «زعبيل للميل» و«دباوي ستيكس» اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، خامس أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، والتي تتضمن 9 أشواط قوية.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا الترحيب مجدداً بأصدقائنا في مجموعة عزيزي للتطوير العقاري لرعاية أمسية مهمة للسباقات، في مضمار ميدان اليوم، التي تضم اثنين من السباقات المميزة على الأرضية الرملية والعشبية، وباقة من السباقات التنافسية الأخرى عالية القيمة، ونثمن عالياً رعايتهم للمرة الثانية في كرنفال سباقات دبي هذا الموسم، وهذا ليس غريباً عليهم، إذ ظلت عزيزي أحد أهم شركاء نادي دبي لسباق الخيل على مدار عدة مواسم سابقة، وترعى المجموعة سباق الفئة الأولى «القوز سبرنت» في أمسية كأس دبي العالمي، ونشكرهم مرة أخرى على دعمهم».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط «تراك أوف تايم» لـ«إيكوري دي مونتلاهوك» في أول مشاركة له في الدولة، ويمتلك في سجله عدداً من الانتصارات القوية في فرنسا، فيما يسعى «لوكال داينستي» لجودلفين إلى افتتاح سجل انتصاراته في سباقات الدولة، بالإضافة إلى «غويمون» لمحمد خالد عبد الرحيم.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «مينا من عزيزي» لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، المشاركة الأولى لـ«هالويسينوغيني» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يعد المرشح الأول لنيل اللقب، إلا أنه سيواجه صاحب الخبرة «مستر كافو» لسلطان علي، الذي حل ثالثاً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي، كما يبرز «العربد» لناصر عسكر كونه أحد المرشحين لخطف اللقب.

الشوط الثالث

ستكون الإثارة والقوة حاضرة في الشوط الثالث «عزيزي فينيس» لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، مع وجود «سيتي ووك» و«أوبند مايند» لجودلفين، و«ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يطمح «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي إلى تحقيق الانتصار الثاني هذا الموسم من بوابة الشوط الرابع «عزيزي ريف» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بينما سيحاول «جولدن آرش» لـ«جاري السوب وشركائه» أن يعود إلى سكة الانتصارات مجدداً، لكن الخطورة ستأتي من «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي صاحب المركز الثالث في آخر مشاركته.

الشوط الخامس

يشارك ثلاثي جودلفين في الشوط الخامس «تحضيري– جينيز جميرا» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، يتقدمهم «ليجند أوف تايم» و«موفي ميكر» و«سولدير سيكريت»، فيما ستحاول «جيولوجيست» لـ«إيكليبس ثروبريد بارتينرز» تسجيل انتصارها الأول، بالإضافة إلى «ماجيستك ون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى في الدولة.

الشوط السادس

يسعى «ساوند موني» لـ«آر آر آر للسباقات»، الذي توج الموسم الماضي بلقب «مهب الشمال»، إلى التألق مجدداً في المضمار العالمي، عندما يشارك في الشوط السادس «دباوي ستيكس» لمسافة 1200 متر«الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إلا أن المنافسة ستكون شرسة مع وجود بطلي الجولتين الأولى والثانية من النسخة الثانية لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، وهما «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي، «كولور أب» لسيد حشيش، بالإضافة إلى وصيف الجولة الأولى «توز» لـ«إسطبل داكي».

الشوط السابع

تبلغ الأمسية ذروتها مع الشوط السابع «زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، حيث ستكون المنافسة مثيرة بين كل من «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات الدولة قادماً من إنجلترا، كما لم يسبق له المشاركة على مسافة الميل من قبل، فيما يسعى «ريال وورلد» لجودلفين إلى استعادة اللقب، الذي حققه في العام 2022. ويبرز في هذا الشوط كذلك «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم كونه أحد الأسماء المرشحة لنيل اللقب.

الشوط الثامن

سيخوض «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اختباره الأول في «ميدان»، عبر بوابة الشوط الثامن «تحضيري- 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، عقب انتصاره الكبير، الذي حققه في سباق جبل علي الشهر الماضي، وبفارق كبير جداً على مسافة الـ 1200 متر، ولكنه سيواجه عدداً من الأسماء المرشحة لخطف اللقب، يتقدمها «كوارتيير» لـ«هاراس باج دو سول»، الذي يشارك للمرة الأولى، وفي رصيده 4 انتصارات متتالية.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «عزيزي ريفييرا» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يتقدم المشاركين «ماريندر» لمحمد أحمد علي السبوسي، «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، إلا أن الخطورة تأتي من المتألق «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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