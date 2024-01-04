«SS» تحتفظ بلقب الإسطبلات الخاصة    

المصدر: دبي ــ علي الظاهري

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احتفظت إسطبلات SS بلقب الإسطبلات الخاصة ضمن منافسات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد فوز الأورغوياني برايان فيريرا بالمركز الأول للسباق الذي أقيم في مدينة بي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بمشاركة 193 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة.

وتوج الأورغوياني فيريرا وصيف النسخة الماضية باللقب على صهوة الجواد «ماريو» لإسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 3.25.35 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «بوميك دى سوفستير» لإسطبلات TNT، مسجلاً زمناً قدره 3.25.54 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس خليفة يوسف البلوشي على صهوة الجواد «ستيرلينغز دجانغو» لإسطبلات العواصف 2، مسجلاً زمناً قدره 3.26.00 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل بالكأس الذهبية والوصيف بالفضية والفائز بالمركز الثالث بالكأس البرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم والمركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين سيحصل كل فائز على 30.000 درهم.

من جانبه، أشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالمنافسات القوية والمشاركة الواسعة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباقات القدرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن وجود بنية تحتية رياضية قوية تتمثل في وجود مدينة دبي الدولية للقدرة، تحت إدارة فريق عمل مميز جميعها عوامل تؤكد حجم الإمكانات الكبيرة لنجاح أكبر الفعاليات بعد المستوى المميز للسباقات من جميع النواحي.

وأضاف الهاجري: إن المشاركة في المهرجان مصدر فخر واعتزاز لكل الفرسان والفرحة، جاءت مضاعفة لكل من اعتلى منصة التتويج في مختلف سباقات الحدث التي تشمل جميع الفئات بداية من السيدات ثم الإسطبلات الخاصة والأفراس وختاماً بالسباق الرئيسي، لافتاً إلى أن السباقات شهدت مشاركة مميزة من مختلف الإسطبلات، ويعد تنوع الفائزين سواء من الإسطبلات أو الفرسان مؤشراً واضحاً على نمو واتساع قاعدة المشاركين في هذه الرياضة، إضافة إلى العمل الدؤوب والمتواصل من مختلف الإسطبلات لوضع بصماتهم في موسم سباقات القدرة، الذي يضم خيارات عديدة أمام ممارسي الرياضة عبر المشاركة في مختلف المنافسات، التي تقام في مختلف مدن وقرى القدرة في الدولة، متوجهاً بالشكر لجميع المشاركين على تعاونهم مع لجنة السباق مما قاد إلى ظهور السباقات في أبهى صورة.

البطل: «ماريو» جواد رائع

أعرب البطل الأورغوياني برايان فيريرا عن سعادته بالفوز باللقب بعد منافسة ساخنة على لقب الإسطبلات الخاصة، وقال لـ«البيان»: إن السباق تميز بالسرعة والإثارة في معظم مراحله إلا أن المرحلة الأصعب بالنسبة له المرحلة الثانية، والتي استطاع من خلالها اللحاق بكوكبة الصدارة، مشيداً بأداء الجواد «ماريو»، الذي امتطى صهوته لأول مرة وأثبت جسارته وقدراته العالية في السباق وسط مشاركة قوية من أقوى الخيول بقيادة نخبة الفرسان.

تحدي الأفراس

تتواصل فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بإقامة كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم ضمن منافسات اليوم الثالث للحدث الذي يحمل اسم الفرس «اليمامة»، التي فاز على صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وتتطلع إسطبلات F3 للمحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الفرس «رو فانتستيكا» لإسطبلات F3، وحل وصيفاً الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة «اتش سي جلال» لإسطبلات الريف عجبان، بينما جاء المركز الثالث من نصيب الفارس عبدالرحمن الغيلاني على صهوة «رو لاكي» لإسطبلات الوثبة.

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