9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة على مضمار العين اليوم

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، اليوم، 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، من بينها الجولة الأولى من سلسلة «ماراثون العين»، في الحفل السادس، الذي تبلغ إجمالي جوائزه المالية 645 ألف درهم.

وينطلق «ماراثون العين» في الشوط التاسع الرئيس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، والبالغ جوائزه 110 آلاف درهم، وسط منافسة قوية من نخبة من الخيول، من بينها الفرس «المحبوبة»، والجواد «حكيم»، والفرس «لولوه».

وتبدأ الأمسية بشوط «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر، البالغ جوائزه 60 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول، أبرزها «يورمان»، و«سقارة كنج»، و«عنيزة».

وتشارك مجموعة من أقوى الخيول العربية في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، والبالغ جوائزه 85 ألف درهم، ويتصدر توقعات الفوز بهذا الشوط «كيرلس ديل روك»، و«بهوان»، و«منير ديل سول»، و«صني دي لوب».

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، سباق كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، والبالغ جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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