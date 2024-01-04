200 متسابق في دولية «المدينة المستدامة» لقفز الحواجز

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة لبطولة «المدينة المستدامة» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، على الميدان العشبي بنادي الفروسية في «المدينة المستدامة» بدبي، على مدى 4 أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويشارك في البطولة أكثر من 200 متسابق، يمثلون 20 دولة من مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والبالغ إجمالي جوائزها 85 ألفاً و772 دولاراً.

وتتضمن البطولة 9 منافسات دولية «تصنيف النجمتين»، وصممت مساراتها بحواجز تبدأ من ارتفاع 110 سم، وحتى ارتفاع 145 سم في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتتزامن مع الحدث الرئيس، بطولة دولية من منافستين تصنيف النجمة الواحدة، لخيول القفز الصغيرة عمر «5، 6، 7» سنوات.

ويقام الحدث بالشراكة مع شركة «سي القابضة»، المتخصصة بتطوير وبناء المدن والبنى التحتية المستدامة، وهي المطورة للمدينة المستدامة في دبي.

تشهد البطولة عرض أزياء مستداماً، وسوق «أوريجن»، الذي يقدم منتجات مستدامة محلية الصنع، وأخرى مصنوعة يدوياً، بجانب أنشطة للأطفال، تتضمن الفنون والحرف اليدوية.

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